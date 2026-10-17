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अजीत डोभाल पर राहुल गांधी के बयान से गरमाई सियासत, नैनीताल सांसद ने साधा निशाना, रेखा आर्या मामले में ली चुटकी

अजीत डोभाल पर राहुल गांधी के बयान से गरमाई सियासत ( Photo-ETV Bharat )

हल्द्वानी: नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए राहुल गांधी से देश से माफी मांगने की मांग की. वहीं, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति पप्पू गिरधारी के बीच विवाद को लेकर पूछे गए सवाल पर अजय भट्ट ने चुटकी ली.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा एनएसए अजीत डोभाल पर की गई टिप्पणी के बाद बीजेपी जमकर निशाना साध रही है. बीजेपी के नेता इस टिप्पणी पर कांग्रेस पर लगातार हमला बोल रहे हैं. वहीं हल्द्वानी के बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सांसद अजय भट्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को खलनायक कहे जाने संबंधी टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए अजय भट्ट ने इसकी कड़ी निंदा की. अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड की धरती पर जन्मे अजीत डोभाल ने देश की सुरक्षा और राष्ट्रहित के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.