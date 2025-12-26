ETV Bharat / state

गट्टू कंट्रोवर्सी पर जानिए क्या बोले नैनीताल सांसद अजय भट्ट, पढ़ें पूरी खबर

उत्तराखंड गट्टू विवाद पर नैनीताल सांसद अजय भट्ट की प्रतिक्रिया सामने आई है.

Nainital MP Ajay Bhatt
नैनीताल सांसद अजय भट्ट (Photo- ETV Bharat)
हल्द्वानी: अंकित भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति गरमा गई है. बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की कथित पत्नी उर्मिला सनावर का वीडियो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है. पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व नैनीताल सांसद अजय भट्ट से जब इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने इस बात की जानकारी होने से ही मना कर दिया.

हल्द्वानी पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी में सांसद खेल महोत्सव समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान वो अंकिता भंडारी मामले में मीडिया द्वारा किए सवाल पर बचते हुए नजर आए. पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी ही नहीं है. अजय भट्ट ने शायराना अंदाज में कहा, “कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. उन्होंने आगे कहा कि जो भी गलत है, उसके लिए कानून बना हुआ है और वह कभी किसी के खिलाफ पॉलिटिकल वार नहीं करते.

सांसद अजय भट्ट ने अंकित भंडारी हत्याकांड को बेहद दुखद घटना बताते हुए कहा कि इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस संवेदनशील मामले में मीडिया ट्रायल नहीं कराना चाहते, इसलिए किसी भी तरह की टिप्पणी से बच रहे हैं. गौरतलब है कि बीजेपी के पूर्व विधायक की कथित पत्नी द्वारा सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी करते हुए उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया है. जिसके बाद से ही बीजेपी के नेता मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं.

बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला उत्तराखंड की सियासत में फिर एक बार फिर सुर्खियों में है. जिसकी असल वजह उत्तराखंड भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी का वीडियो है. उर्मिला सनावर ने मामले में एक बड़े बीजेपी नेता का नाम लिया है. जिसके बाद प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है. कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को लगातार घेर रही है. उर्मिला सनावर ने वीडियो में खुलासा किया है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में गट्टू ही वीआईपी था. कांग्रेस पूरे मामले को लपके हुई हैं और बीजेपी के साथ ही राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रही है.

