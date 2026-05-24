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रूम हीटर के अंदर छिपा रखा था ₹35 लाख का सोना, चोरी की घटनाओं का पुलिस ने किया खुलासा

नैनीताल पुलिस ने चोरी की 3 घटनाओं को सुलझाया और चोर को गहनों के साथ गिरफ्तार किया.

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चोरी की तीन घटनाओं का पुलिस ने किया खुलासा (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 24, 2026 at 5:15 PM IST

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हल्द्वानी: नैनीताल के लालकुआं कोतवाली पुलिस ने तीन सनसनीखेज चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 35 लाख रुपए कीमत के 20 तोला से अधिक सोने के आभूषण बरामद किए हैं. पुलिस ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी तक पहुंच बनाई. एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने पुलिस टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया है.

नैनीताल जिले के लालकुआं क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में लालकुआं पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर करीब 35 लाख रुपए कीमत के सोने के आभूषण बरामद किए हैं. मामला बिंदुखत्ता क्षेत्र का है, जहां 19 मई 2026 को चित्रकूट तिवारी नगर निवासी चंद्रा देवी ने घर का ताला तोड़कर सोने के जेवरात चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस जांच में पता चला कि इसी तरह की दो और चोरी की घटनाएं वर्ष 2025 में भी हुई थीं. इन मामलों में लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी हुई थी.

एसपी सिटी मनोज कत्याल के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने करीब 200 से 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और टेक्निकल व मैन्युअल इंटेलिजेंस के जरिए संदिग्धों पर नजर रखी.

23 मई को पुलिस को सूचना मिली कि चोरी की घटनाओं में शामिल एक युवक बिंदुखत्ता क्षेत्र में चोरी के जेवर बेचने पहुंचा है. सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया. पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम भानु प्रताप निवासी बहेड़ी, बरेली बताया. तलाशी के दौरान उसके पास से टूटे हुए सोने के आभूषण बरामद हुए. पुलिस ने जब उसके पंखानुमा हीटर की निचली प्लेट खोली तो उसमें छिपाकर रखे गए सोने के कई जेवर मिले.

पुलिस के अनुसार, आरोपी बंद पड़े मकानों की रेकी कर, ताले तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था. आरोपी ने तीनों चोरी की वारदातें कबूल की हैं. पुलिस ने उसके कब्जे से हार, नथ, मंगलसूत्र, मांगटीका, झुमके, अंगूठियां, चेन और अन्य आभूषण बरामद किए हैं. बरामद जेवरों का वजन करीब 20 तोला बताया जा रहा है.

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