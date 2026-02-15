ETV Bharat / state

रामनगर का 'भरतपुर' बनता कोसी बैराज, 300 से ज्यादा पक्षी प्रजातियों का अहम वेटलैंड, संरक्षण की दरकार

नैनीताल का कोसी बैराज पक्षियों का वेटलैंड बनता जा रहा है, पक्षी विशेषज्ञों ने इसके संरक्षण की मांग की.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 15, 2026 at 4:51 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: नैनीताल जिले के कॉर्बेट नगरी रामनगर में स्थित कोसी बैराज न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए सैर-सपाटे की जगह है. बल्कि यह पक्षी प्रेमियों और विशेषज्ञों की नजर में एक बेहद महत्वपूर्ण वेटलैंड के रूप में उभर रहा है. पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि कोसी बैराज को यदि सही तरीके से संरक्षित और विकसित किया जाए, तो यह रामनगर का 'भरतपुर' बन सकता है. राजस्थान की केवलादेव बर्ड्स सेंचुरी, भरतपुर की तर्ज पर कोसी बैराज भी पक्षी विविधता, संरक्षण और ईको-टूरिज्म के लिहाज से एक आदर्श स्थल बन सकता है.

पक्षी विशेषज्ञ सुमंता घोष का कहना है कि, लैंडस्केप से बहने वाली कोसी नदी और उस पर बना कोसी बैराज, रामनगर के लिए वही महत्व रखता है जो राजस्थान के भरतपुर में केवलादेव बर्ड्स सेंचुरी का है. उन्होंने बताया कि केवलादेव को दुनिया के बेहतरीन वेटलैंड्स में गिना जाता है और यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. यदि पक्षियों की संख्या की तुलना की जाए, तो भरतपुर में जहां 400 से अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज हैं.

Kosi Barrage Bird Wetland
नेचर इंटरप्रिटेशन के लिए एक बेहतरीन मॉडल बन सकता है कोसी बैराज (PHOTO-Sanjay Chhimwal)

ई-बर्ड्स (eBird) के आंकड़ों के अनुसार, केवल कोसी बैराज क्षेत्र में ही करीब 340 प्रजातियों का रिकॉर्ड है. यह अपने आप में इस वेटलैंड की समृद्धि को दर्शाता है. सुमंता घोष का कहना है कि,

कोसी बैराज रामनगर की शान है और यह क्षेत्र बर्ड कंजर्वेशन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. खास बात यह है कि यह वेटलैंड रामनगर की जनता का अपना क्षेत्र है. जहां लोगों को पक्षी देखने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती. सुबह और शाम के समय स्थानीय लोग यहां टहलने आते हैं. वहीं पक्षी प्रेमी और विशेषज्ञ दूर-दूर से यहां पहुंचकर पक्षियों को निहारते हैं. यह क्षेत्र न सिर्फ प्रकृति से जुड़ने का माध्यम है, बल्कि पर्यावरणीय शिक्षा का भी एक सशक्त केंद्र बन सकता है.
-सुमंता घोष, पक्षी विशेषज्ञ-

Kosi Barrage Bird Wetland
पक्षी प्रेमियों ने कोसी बैराज क्षेत्र में अनटाइम्ड इरिगेशन कार्यों को बंद करने मांग की. (PHOTO-Sanjay Chhimwal)

उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार और वन विभाग को आगे आकर कोसी बैराज को अपग्रेड करने की जरूरत है. यहां अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, ताकि आम जनता को इस वेटलैंड और इसकी जैव विविधता के महत्व का पता चल सके. कोसी बैराज के आसपास वन विभाग द्वारा विकसित कोसी कैफे का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र नेचर इंटरप्रिटेशन के लिए एक बेहतरीन मॉडल बन सकता है. यदि यहां सूचना बोर्ड, इंटरप्रिटेशन पैनल और गाइडेड वॉक जैसी सुविधाएं विकसित की जाएं, तो लोगों को यह समझने में मदद मिलेगी कि कोसी बैराज पक्षियों के लिहाज से कितना समृद्ध है.

Kosi Barrage Bird Wetland
पक्षी विशेषज्ञों ने पक्षियों के संरक्षण सुनिश्चित करने की मांग उठाई. (PHOTO-Sanjay Chhimwal)

सुमंता घोष ने सिंचाई विभाग के कार्यों पर भी ध्यान दिलाया. उनका कहना है कि कई बार प्रवासी पक्षियों के मौजूद रहते हुए भी कोसी बैराज क्षेत्र में अनटाइम्ड इरिगेशन कार्य शुरू कर दिए जाते हैं, जो पक्षियों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि सिंचाई कार्यों को प्रवासी पक्षियों के लौटने के बाद, यानी मार्च के बाद या पानी का स्तर कम होने के समय किया जा सकता है. इससे विकास कार्य भी होंगे और पक्षियों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा.

Kosi Barrage Bird Wetland
ई-बर्ड्स के अनुसार, अकेले कोसी बैराज क्षेत्र में लगभग 340 पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं. (PHOTO-Sanjay Chhimwal)

वहीं पक्षी विशेषज्ञ संजय छिम्वाल का कहना है कि, कोसी बैराज कॉर्बेट के पास स्थित एक हिडन जेम है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से आने-जाने वाले पर्यटक इस खूबसूरत क्षेत्र से गुजरते तो हैं, लेकिन इसकी जैव विविधता से अनजान रहते हैं. यदि पक्षी विविधता की बात करें, तो यहां स्थानीय और प्रवासी दोनों तरह के पक्षी अच्छी संख्या में देखे जाते हैं.

Kosi Barrage Bird Wetland
भरतपुर की तर्ज पर कोसी बैराज भी पक्षी विविधता से भरपूर (PHOTO-Sanjay Chhimwal)

यदि कोसी बैराज को और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाए और इसे एक संगठित बर्डिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाए, तो इससे स्थानीय लोगों को भी लाभ मिलेगा. संरक्षण के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकते हैं. पर्यटकों के लिए यहां डिस्प्ले साइन बोर्ड, सूचना पैनल और बर्ड गाइड जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि लोग समझ सकें कि कोसी बैराज के आसपास कितनी समृद्ध जैव विविधता मौजूद है.
-संजय छिम्वाल, पक्षी विशेषज्ञ-

Kosi Barrage Bird Wetland
कोसी बैराज बर्ड कंजर्वेशन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण. (PHOTO-Sanjay Chhimwal)

इस विषय में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और कुमाऊं क्षेत्र के मुख्य वन संरक्षक डॉ. साकेत बडोला का कहना है कि, कॉर्बेट लैंडस्केप पक्षियों के मामले में न सिर्फ भारत, बल्कि विश्व स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है. इसे एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में भी चिन्हित किया गया है. पूरे कॉर्बेट लैंडस्केप में करीब 600 के आसपास पक्षी प्रजातियां रिकॉर्ड की जा चुकी हैं. जिनमें से एक बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र कोसी बैराज और उसका आसपास का इलाका है.

Kosi Barrage Bird Wetland
कोसी बैराज में पक्षी प्रेमी और विशेषज्ञ दूर-दूर से पहुंचकर पक्षियों को निहारते हैं. (PHOTO-Sanjay Chhimwal)

कोसी बैराज में खासतौर पर विंटर माइग्रेंट्स बड़ी संख्या में आते हैं. वहीं कई पक्षी प्रजातियां पूरे साल यहां मौजूद रहती हैं. अब तक केवल कोसी बैराज और उसके आसपास के क्षेत्र में 300 से अधिक पक्षी प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है. वन विभाग का प्रयास है कि कोसी बैराज को एक नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाए, जहां विशेष रूप से पक्षियों पर फोकस किया जा सके.
-डॉ. साकेत बडोला, मुख्य वन संरक्षक, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व-

Kosi Barrage Bird Wetland
पूरे कॉर्बेट लैंडस्केप में करीब 600 के आसपास पक्षी प्रजातियां रिकॉर्ड की जा चुकी हैं. (PHOTO-Sanjay Chhimwal)

उन्होंने बताया कि भविष्य की योजनाओं के तहत कोसी बैराज क्षेत्र में पाई जाने वाली पक्षी प्रजातियों की विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी और उसे आम लोगों के लिए प्रदर्शित किया जाएगा. यहां ऐसे साइन बोर्ड और सिग्नेज लगाए जाएंगे, जो न सिर्फ पक्षियों की पहचान में मदद करेंगे, बल्कि उनके संरक्षण और बचाव के संदेश भी देंगे. इससे यह क्षेत्र देशभर में एक महत्वपूर्ण बर्ड डेस्टिनेशन के रूप में उभर सकता है.

ये पक्षी प्रजाति पाई जाती हैं: कोसी बैराज के पास जंगल फाउल, स्पॉटेड डव, ब्लैक विंगड स्टिल्ट, कॉमन ग्रीन शंक, जंगल अवलेट, कॉमन किंग फिशर, स्टोर्क बिल्ड किंगफिशर, वाइट थ्रोअटेड किंगफिशर, क्रेस्टेड किंगफिशर, पाइड किंगफिशर, ब्लैक डरोंगो, हेयर क्रेस्टेड डरोंगो, हेयर, जंगल बब्बलर, कॉमन मैना, ब्लू व्हिस्तलिंग थ्रश ,लिटिल इग्रेट, ब्लैक विंगड काइट, रॉक पिजन, रिवर लपविंग, इंडियन पोंड हेरॉन. आदि के साथ ही 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

कोसी बैराज पक्षियों का वेटलैंड
कोसी बैराज बर्ड कंजर्वेशन
KOSI BARRAGE BIRD CONSERVATION
RAMNAGAR BIRD SANCTUARY
KOSI BARRAGE BIRD WETLAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.