ETV Bharat / state

उत्तराखंड में अभियोजन निदेशक के पद को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई, सरकार को देना होगा जवाब

नैनीताल हाईकोर्ट में अभियोजन निदेशक के पद को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई, राज्य सरकार को चार हफ्ते के भीतर पेश करना होगा जवाब

NAINITAL HIGH COURT
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 4, 2026 at 6:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड में अभियोजन निदेशक के पद को चुनौती देती याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस पर चार हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई अब चार हफ्ते के बाद होगी.

क्या है मामला? दरअसल, केशर सिंह चौहान ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अभियोजन निदेशक के पद पर हुई पुलिस अधिकारी की नियुक्ति को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि राज्य को बने 26 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक अभियोजन निदेशक के पद पर पुलिस अधिकारियों की ही नियुक्ति होती आई है, जो कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 20 का उल्लंघन है.

न्याय संहिता की धारा में प्रावधान है कि अभियोजन निदेशक के पद पर सेवानिवृत्त सेशन जज या ऐसे अधिवक्ता जिनकी वकालत 15 साल हो चुकी हो, उन्हें अभियोजन निदेशक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इस पद पर पुलिस अधिकारी की ही नियुक्ति करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन है.

पुलिस अधिकारी के पद संभालने से जांच हो सकती है प्रभावित: याचिका में ये भी कहा गया कि जांच स्वतंत्र हो, इसलिए इस विभाग को पुलिस से अलग रखा गया है. अब यहां पुलिस अधिकारी ही जांच के पद को संभाले हुए हैं, तो जांच प्रभावित हो सकती है.

उनकी ओर से अपनी याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि अभियोजन निदेशक के पद पर सेवानिवृत्त सेशन जज या ऐसे अधिवक्ता की नियुक्ति की जाए, जिसकी वकालत 15 साल की हो चुकी हो और वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 में दिए गए प्रावधानों को पूरा करता हो. फिलहाल, कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले में चार हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

NAINITAL HIGH COURT ON POLICE
उत्तराखंड में अभियोजन निदेशक पद
नैनीताल हाईकोर्ट अभियोजन सुनवाई
PROSECUTION DIRECTOR POST CHALLANGE
UTTARAKHAND PROSECUTION DIRECTOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.