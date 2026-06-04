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उत्तराखंड में अभियोजन निदेशक के पद को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई, सरकार को देना होगा जवाब

नैनीताल: उत्तराखंड में अभियोजन निदेशक के पद को चुनौती देती याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस पर चार हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई अब चार हफ्ते के बाद होगी.

क्या है मामला? दरअसल, केशर सिंह चौहान ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अभियोजन निदेशक के पद पर हुई पुलिस अधिकारी की नियुक्ति को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि राज्य को बने 26 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक अभियोजन निदेशक के पद पर पुलिस अधिकारियों की ही नियुक्ति होती आई है, जो कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 20 का उल्लंघन है.

न्याय संहिता की धारा में प्रावधान है कि अभियोजन निदेशक के पद पर सेवानिवृत्त सेशन जज या ऐसे अधिवक्ता जिनकी वकालत 15 साल हो चुकी हो, उन्हें अभियोजन निदेशक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इस पद पर पुलिस अधिकारी की ही नियुक्ति करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन है.