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भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में बेतहाशा होटल-रिजॉर्ट निर्माण, धराली जैसी आपदा की आशंका, हाईकोर्ट में सुनवाई

नैनीताल: उत्तरकाशी में भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में नियम विरुद्ध बने होटल, रिजॉर्ट से नदी का रुख मुड़ने से भविष्य में धराली में आई आपदा जैसे हालात होने की आशंका को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. अब मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते होगी.

अवैध निर्माण से भागीरथी इको सेंसिटिव जोन को खतरा: आज यानी 17 जून को हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि बरसात शुरू होने वाली है. अवैध निर्माण होने की वजह से भागीरथी इको सेंसिटिव जोन को खतरा है. अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इसलिए मामले की जल्द सुनवाई की जाए. जिस पर पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए जुलाई तीसरे हफ्ते की तिथि नियत की है.

धराली की तरह की आपदा के कारण बन सकते हैं ये चीजें: दरअसल, हिमालयन नागरिक दृष्टि मंच की ओर से नागेंद्र जगूड़ी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में बड़े स्तर पर नियमों को ताक में रखकर अवैध मकान, होटल, रिजॉर्ट बने हैं. जिससे कभी भी नदी का रुख बदल सकता है और यह धराली की तरह की आपदा के कारण बन सकता है.