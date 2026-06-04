ETV Bharat / state

बागेश्वर में खड़िया खनन पर हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिककर्ता से पूछा- आप किस आधार पर खनन कर रहे हैं?

नैनीताल: बागेश्वर के भैरू चौबट्टा में खड़िया खनन की अनुमति दिए जाने के बाद भी जिला खनन अधिकारी की ओर से खनन नहीं करने देने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता से ये बताने को कहा है कि आप किस आधार पर खनन कर रहे हैं? जिस पर 15 जुलाई तक कोर्ट को बताएं. साथ में कोर्ट ने सरकार से खनन पॉलिसी पेश करने को कहा है.

हाईकोर्ट ने जिला खनन अधिकारी से कहा है कि अगर उन्हें डराया या धमकाया जाता है, तो वे डीजीपी या कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई की तारीख तय की है. कोर्ट ने 15 जुलाई को सचिव खनन, निदेशक खनन और जिला खनन अधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने को कहा है.

क्या है मामला? दरअसल, बागेश्वर निवासी नवीन कुमार ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि उनकी खड़िया खनन की खदानें भैरू चौबट्टा में है. उनको सुप्रीम कोर्ट से 29 खनन इकाइयों में खनन करने की अनुमति मिली हुई है, लेकिन जिला खनन अधिकारी उन्हें खनन नहीं करने दे रही है. जो कोर्ट के आदेश की अवमानना है और राज्य प्रदूषण बोर्ड ने भी उन्हें इसकी सूचना नहीं दी.