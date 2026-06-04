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बागेश्वर में खड़िया खनन पर हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिककर्ता से पूछा- आप किस आधार पर खनन कर रहे हैं?

बागेश्वर में भैरू चौबट्टा में खड़िया खनन की अनुमति न देने के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई, सरकार से पेश करनी होगी खनन पॉलिसी

Nainital High Court
Nainital High Court (Nainital High Court)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 4, 2026 at 7:16 PM IST

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Updated : June 4, 2026 at 7:39 PM IST

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नैनीताल: बागेश्वर के भैरू चौबट्टा में खड़िया खनन की अनुमति दिए जाने के बाद भी जिला खनन अधिकारी की ओर से खनन नहीं करने देने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता से ये बताने को कहा है कि आप किस आधार पर खनन कर रहे हैं? जिस पर 15 जुलाई तक कोर्ट को बताएं. साथ में कोर्ट ने सरकार से खनन पॉलिसी पेश करने को कहा है.

हाईकोर्ट ने जिला खनन अधिकारी से कहा है कि अगर उन्हें डराया या धमकाया जाता है, तो वे डीजीपी या कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई की तारीख तय की है. कोर्ट ने 15 जुलाई को सचिव खनन, निदेशक खनन और जिला खनन अधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने को कहा है.

क्या है मामला? दरअसल, बागेश्वर निवासी नवीन कुमार ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि उनकी खड़िया खनन की खदानें भैरू चौबट्टा में है. उनको सुप्रीम कोर्ट से 29 खनन इकाइयों में खनन करने की अनुमति मिली हुई है, लेकिन जिला खनन अधिकारी उन्हें खनन नहीं करने दे रही है. जो कोर्ट के आदेश की अवमानना है और राज्य प्रदूषण बोर्ड ने भी उन्हें इसकी सूचना नहीं दी.

आज हुई सुनवाई पर उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से कहा गया कि उनकी ओर से जितने भी खनन इकाइयों को बंद करने और खोलने का आदेश दिया था, उन सभी को सूचना स्पीड पोस्ट से दे दी गई थी. जिनका डिस्पैच रजिस्टर्ड और स्लिप कोर्ट में पेश की गई, लेकिन याचिकाकर्ता को खनन करने की अनुमति अभी नहीं दी गई.

उसके बाद भी इनकी ओर से अवैध खनन किया जा रहा है और कर्मचारियों को डराया धमकाया जा रहा है. आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा है कि आप किस आधार पर खनन कर रहे हैं? कोर्ट को बताएं. इसके अलावा कोर्ट ने सरकार से खनन पॉलिसी पेश करने के आदेश दिए हैं.

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Last Updated : June 4, 2026 at 7:39 PM IST

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