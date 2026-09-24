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उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण मामला, 7 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में 24 सितंबर गुरुवार को प्रदेश के सरकारी विभागों में सालों से लगे उपनल संविदा कर्मचारियों को आदेश होने के बाद भी सरकार द्वारा नियमित नहीं करने और उन्हें चयनित वेतनमान नहीं दिए जाने तथा उनको दिए गए वेतन से जीएसटी आदि काटे जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की.

सुनवाई के बाद, कोर्ट ने उपनल संविदा कर्मचारियों के हक में कहा कि, सरकार के द्वारा अभी तक कोई निर्णय न लेते हुए कोर्ट अगली तिथि को इस मामले पर अंतिम सुनवाई करेगी. इस मामले में सात अक्टूबर की तिथि नियत की है.

आज मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में हुई. सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि, इनके नियमतिकरण के लिए सरकार को नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें समय दिया जाए. जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि, पूर्व के आदेशों पर आज तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, जो अपने आप में अवमानना है. हर समय कोर्ट से समय दिए जाने की मांग की जाती है.

दूसरी तरफ, संघ की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि, उन्हें समान कार्य समान वेतन दिए जाने के लिए उनसे बॉन्ड भरने का दवाब डाला जा रहा है, जो गलत है.