ETV Bharat / state

उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण मामला, 7 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

नैनीताल हाईकोर्ट 7 अक्टूबर को UPNL कर्मचारियों के रेगुलराइजेशन के मामले की अंतिम सुनवाई करेगा.

UPNL employee regularization
उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण मामला (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 24, 2026 at 5:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में 24 सितंबर गुरुवार को प्रदेश के सरकारी विभागों में सालों से लगे उपनल संविदा कर्मचारियों को आदेश होने के बाद भी सरकार द्वारा नियमित नहीं करने और उन्हें चयनित वेतनमान नहीं दिए जाने तथा उनको दिए गए वेतन से जीएसटी आदि काटे जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की.

सुनवाई के बाद, कोर्ट ने उपनल संविदा कर्मचारियों के हक में कहा कि, सरकार के द्वारा अभी तक कोई निर्णय न लेते हुए कोर्ट अगली तिथि को इस मामले पर अंतिम सुनवाई करेगी. इस मामले में सात अक्टूबर की तिथि नियत की है.

आज मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में हुई. सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि, इनके नियमतिकरण के लिए सरकार को नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें समय दिया जाए. जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि, पूर्व के आदेशों पर आज तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, जो अपने आप में अवमानना है. हर समय कोर्ट से समय दिए जाने की मांग की जाती है.

दूसरी तरफ, संघ की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि, उन्हें समान कार्य समान वेतन दिए जाने के लिए उनसे बॉन्ड भरने का दवाब डाला जा रहा है, जो गलत है.

मामले के मुताबिक, 1 वर्ष से प्रदेश सरकार द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन न कर कोर्ट से सरकार द्वारा बार-बार अतिरिक्त समय की मांग की जा रही है, जिसे लेकर प्रदेश भर के उपनल कर्मियों में आक्रोश है.

मामले के अनुसार, उपनल कर्मचारी संघ द्वारा उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर कर कहा गया है कि, 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपनल संविदा कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में नियमितीकरण का आदेश दिया था. जिसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई.

सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को 2024 में झटका और संविदा कर्मचारियों के हक में फैसला दिया था. जब हाईकोर्ट में इस पूरे मामले में अवमानना याचिका दाखिल हुई तो सरकार पिछले 1 साल से इसको लटकाती रही है. न सरकार कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर रही है न ही उन्हें नियमित करने के लिए कोई कदम उठा रही है. आदेश का अनुपालन न होने की वजह से 22 हजार उपनल कर्मचारी अधर में लटके पड़े हैं.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

उपनल कर्मचारी नियमितीकरण
उपनल कर्मचारी अवमानना याचिका
UPANAL EMPLOYEE CONTEMPT PETITION
उपनल कर्मचारियों पर फैसला
UPNL EMPLOYEE REGULARIZATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.