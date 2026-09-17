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UPCL में सहायक अभियंताओं के प्रमोशन पर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, रोटा-कोटा व्यवस्था माना जायज

नैनीताल हाईकोर्ट ( फोटो- ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) के सहायक अभियंताओं की सीधी भर्ती और पदोन्नति से आए अधिकारियों के बीच वरिष्ठता मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने अपने फैसले में यूपीसीएल की ओर से प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नत अधिकारियों की अंतर-से वरिष्ठता को नियमानुसार रोटा-कोटा व्यवस्था के आधार पर निर्धारित करने को सही माना है. साथ ही संबंधित रिट याचिकाएं खारिज कर दीं. क्या है पूरा मामला? दरअसल, पूरा मामला सहायक अभियंता (ईएंडएम) के साल 2008-09 के भर्ती चक्र से जुड़ा था. उस समय सीधी भर्ती के लिए 50.33 फीसदी और पदोन्नति के लिए 49.67 फीसदी कोटा निर्धारित था, जो व्यावहारिक रूप से 1:1 के अनुपात में था. बीती 1 नवंबर 2008 को दोनों स्रोतों के लिए रिक्तियों का निर्धारण किया गया था. सीधी भर्ती के लिए 72 और पदोन्नति कोटे में 53 रिक्तियां चिह्नित की गई थीं. पदोन्नति प्रक्रिया में नवंबर 2008 में 11 जूनियर इंजीनियरों को पदोन्नति दी गई. जबकि, पात्र अधिकारियों की संख्या पर्याप्त न होने पर अर्हता अवधि में 50 फीसदी की छूट दी गई. इसके बाद 30 जून 2009 को हुई डीपीसी यानी विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर 43 और जूनियर इंजीनियर पदोन्नत हुए. दूसरी ओर सीधी भर्ती के लिए 26 फरवरी 2009 को 68 सहायक अभियंता (ट्रेनी) पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ. चयन प्रक्रिया में देरी के कारण 39 पद ही भरे जा सके और चयनित सीधी भर्ती अधिकारियों ने दिसंबर 2009 से जनवरी 2010 के बीच कार्यभार ग्रहण किया. विवाद इस बात को लेकर था कि सीधी भर्ती से बाद में नियुक्त हुए अधिकारियों को 2008-09 के पदोन्नत अधिकारियों के साथ वरिष्ठता सूची में रोटा-कोटा के अनुसार स्थान दिया जाए या उनकी वरिष्ठता नियुक्ति के समय से मानी जाए. पदोन्नत अधिकारियों की ओर से तर्क दिया गया कि सीधी भर्ती अधिकारी अगले भर्ती साल 2009-10 में नियुक्त हुए, इसलिए उन्हें 2008-09 की वरिष्ठता सूची में स्थान नहीं दिया जा सकता.