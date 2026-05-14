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पिटकुल में निदेशक पद की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े संशोधित सेवा नियमों पर हाईकोर्ट सख्त, दिए ये निर्देश

नैनीताल: पिटकुल यानी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (PTCUL) में निदेशक पद की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े संशोधित सेवा नियमों पर नैनीताल हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने को कहा है. साथ ही ये स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं कि भर्ती नियमों में बताई गई त्रुटि को सुधारने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

क्या है पूरा मामला? दरअसल, यह मामला अनुपम सिंह बनाम प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग एवं अन्य से संबंधित है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रियंका अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि संशोधित भर्ती नियमों के अनुसार निदेशक पद के लिए वही व्यक्ति पात्र माना जाएगा, जिसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चीफ इंजीनियर/जनरल मैनेजर या उससे उच्च पद पर काम किया हो. जबकि, पुराने नियमों में केवल चीफ इंजीनियर/जनरल मैनेजर या समकक्ष पद का अनुभव पर्याप्त था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होना आवश्यक नहीं था.

सरकार ने नियमों में 'अनजाने में त्रुटि' होने की कही बात: याचिकाकर्ता का कहना है कि पिटकुल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भीतर चीफ इंजीनियर या जनरल मैनेजर का कोई पद अस्तित्व में ही नहीं है. ऐसे में संशोधित नियम उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर कर देंगे. सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष साल 2026 की पूर्व याचिका में ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामे का भी उल्लेख किया गया. उसमें सरकार ने स्वीकार किया था कि नियमों में 'अनजाने में त्रुटि' रह गई है और उसे सुधारने की प्रक्रिया जारी है.