निचली अदालत में दोषी ठहराए गए शख्स की सजा निलंबित, नैनीताल हाईकोर्ट ने दिए रिहा करने के आदेश

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत निचली अदालत से दोषी ठहराए गए एक शख्स की अपील लंबित रहने तक उसकी सजा को निलंबित कर दिया है. साथ उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई.

मामले के तहत याचिकाकर्ता इसरार ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस अधिनियम) विकासनगर (देहरादून) की अदालत की ओर से 9 अप्रैल 2025 के निर्णय और आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस आदेश के तहत अपीलकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, इसरार के पास अक्टूबर 2011 में चरस बरामद की गई थी.

अपीलकर्ता के तर्क: अपीलकर्ता के वकील गौरव नागपाल और अमित त्यागी ने तर्क दिया कि पूरा मामला झूठा है. उन्होंने अदालत को बताया कि आवेदक को बस से उतारकर झूठे तरीके से फंसाया गया है, जिसकी पुष्टि बस के चालक ने भी की है. जमानत के पक्ष में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह उठाया गया कि कथित रूप से बरामद चरस की कस्टडी स्थापित नहीं हुई है.

मालखाना रजिस्टर में कथित तौर पर बरामद वस्तु के जांच की एंट्री नहीं: उनका तर्क था कि मालखाना रजिस्टर में यह एंट्री नहीं है कि कथित तौर पर बरामद वस्तु को मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) को भेजने के लिए कब निकाला गया और कब वापस जमा किया गया?