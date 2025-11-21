ETV Bharat / state

निचली अदालत में दोषी ठहराए गए शख्स की सजा निलंबित, नैनीताल हाईकोर्ट ने दिए रिहा करने के आदेश

नैनीताल हाईकोर्ट से एक शख्त को मिली बड़ी राहत, इस वजह से हाईकोर्ट ने रिहा करने के दिए आदेश

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 21, 2025 at 6:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत निचली अदालत से दोषी ठहराए गए एक शख्स की अपील लंबित रहने तक उसकी सजा को निलंबित कर दिया है. साथ उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई.

मामले के तहत याचिकाकर्ता इसरार ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस अधिनियम) विकासनगर (देहरादून) की अदालत की ओर से 9 अप्रैल 2025 के निर्णय और आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस आदेश के तहत अपीलकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, इसरार के पास अक्टूबर 2011 में चरस बरामद की गई थी.

अपीलकर्ता के तर्क: अपीलकर्ता के वकील गौरव नागपाल और अमित त्यागी ने तर्क दिया कि पूरा मामला झूठा है. उन्होंने अदालत को बताया कि आवेदक को बस से उतारकर झूठे तरीके से फंसाया गया है, जिसकी पुष्टि बस के चालक ने भी की है. जमानत के पक्ष में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह उठाया गया कि कथित रूप से बरामद चरस की कस्टडी स्थापित नहीं हुई है.

मालखाना रजिस्टर में कथित तौर पर बरामद वस्तु के जांच की एंट्री नहीं: उनका तर्क था कि मालखाना रजिस्टर में यह एंट्री नहीं है कि कथित तौर पर बरामद वस्तु को मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) को भेजने के लिए कब निकाला गया और कब वापस जमा किया गया?

राज्य की ओर से उप महाधिवक्ता मनीषा राणा सिंह ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में सक्षम रहा है. हालांकि, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मालखाना रजिस्टर में इस बात की कोई एंट्री नहीं है कि वस्तु को मालखाने से कब निकाला गया और कब वापस मालखाने में रखा गया.

हाईकोर्ट ने सजा को निलंबित कर इसरार को जमानत पर रिहा करने के दिए आदेश: उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि मालखाना रजिस्टर में इस बात की कोई एंट्री नहीं है कि वस्तु को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया था. इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने शख्स की सजा को निलंबित रखते हुए उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

UTTARAKHAND HIGH COURT
नैनीताल हाईकोर्ट दोषी सजा निलंबित
एनडीपीएस एक्ट दोषी की सजा
DEHRADUN LOWER COURT SENTENCE
NAINITAL HIGHCOURT SUSPEND SENTENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.