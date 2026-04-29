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2018 फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षाफल रोकने का मामला, हाईकोर्ट ने UKSSSC के सचिव को किया तलब

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2018 में हुई दो हजार से अधिक फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती प्रक्रिया में एकलपीठ द्वारा 9 याचिकाकर्ताओं का भी परीक्षाफल घोषित करने के आदेश को चुनौती देती यूकेएसएसएससी (Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission) की अपील की सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आयोग के सचिव को 6 मई को कोर्ट में तलब किया है.

2018 फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षाफल रोकने का मामला: इन याचिकाकर्ताओं पर परीक्षा के समय नकल करने की शिकायत के आधार पर आयोग ने उनका परीक्षाफल रोक दिया था. जिसके खिलाफ उन्होंने एकलपीठ में याचिका दायर की थी. एकलपीठ ने इन याचियों के पक्ष में फैसला दिया था और उनका परीक्षाफल घोषित करने को कहा था.

परीक्षाफल घोषित करने की मांग: एकलपीठ में उनके द्वारा कहा गया था कि आयोग द्वारा उनका परीक्षाफल गलत रूप में रोका गया. उनके खिलाफ नकल करने से सम्बन्ध्ति कोई आरोप नहीं हैं. इसलिए उनका परीक्षाफल घोषित किया जाए.