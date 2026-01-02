ETV Bharat / state

भीमताल के जून एस्टेट में पेड़ काटने की नहीं मिलेगी अनुमति, हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती

नैनीताल: भीमताल के जून एस्टेट क्षेत्र को लेकर पीटर स्मेटा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस क्षेत्र में पेड़ों के कटान और कटाई के लिए कोई भी अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी. यह अंतरिम रोक वन विभाग, स्थानीय निकायों और विकास प्राधिकरणों पर समान रूप से लागू होगी.

कोर्ट ने एक पुरानी रिपोर्ट पर विशेष संज्ञान लिया है, जिसे तत्कालीन उप वन संरक्षक मनोज चंद्रन की ओर से तैयार किया गया था. इस रिपोर्ट में जोन्स एस्टेट को 'वन पंचायत' और एक महत्वपूर्ण 'जलागम क्षेत्र' के रूप में वर्णित किया गया है. हालांकि, राज्य सरकार के वकील ने इस रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि इस पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर या मुहर नहीं है.

सुनवाई के दौरान एक चौंकाने वाला तथ्य ये भी सामने आया कि यह महत्वपूर्ण सरकारी रिपोर्ट कथित तौर पर गायब हो गई है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस दस्तावेज के गुम होने की खबर मार्च 2014 में एक समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुई थी. कोर्ट ने अब राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे संबंधित अखबार के प्रकाशक से इस खबर की सत्यता की पुष्टि करें.