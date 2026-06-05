विकासनगर में पेड़ कटान की शिकायत करने पर कर दिया सामाजिक बहिष्कार, हाईकोर्ट ने दिखाई सख्त
विकासनगर क्षेत्र के ग्राम सभा तौली में पेड़ कटान और शिकायत करने वालों का सामाजिक बहिष्कार मामले में हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगा जवाब
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 5, 2026 at 6:29 PM IST
नैनीताल: विकासनगर क्षेत्र के ग्राम सभा तौली में कथित अवैध पेड़ कटान और शिकायतकर्ताओं का ग्रामीणों की ओर से सामाजिक बहिष्कार करने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि 20 जनवरी 2026 को मिली ग्रामीणों की शिकायत के बाद अब तक क्या कार्रवाई की गई है? इस पर दो हफ्ते के भीतर जवाब पेश करें.
क्या है मामला? दरअसल, देहरादून जिले के विकासनगर तहसील के ग्राम सभा तौली के 6 ग्रामीण गोपाल सिंह, विनोद कुमार चौहान समेत अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि जनवरी 2026 के दौरान गांव में काफी संख्या में पेड़ों की कटाई की गई, जिसकी शिकायत उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से करते हुए जांच की मांग की थी.
याचिकाकर्ताओं की मुताबिक, शिकायत के बाद प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) की ओर से जांच कराई गई. जिसमें 54 पेड़ों के कटे होने और 29 अन्य पेड़ों को अत्यधिक शाखा की लॉपिंग करने के कारण गंभीर क्षति पहुंचने की पुष्टि हुई. रिपोर्ट में पीपल, आम समेत विभिन्न प्रजातियों के पेड़ों को नुकसान पहुंचने का जिक्र किया गया है.
जनहित याचिका में ये भी आरोप लगाया गया है कि जांच रिपोर्ट सामने आने के बावजूद दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. साथ ही पेड़ कटान का विरोध करने वाले 6 ग्रामीणों के खिलाफ ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर उन्हें सामाजिक रूप से बहिष्कृत किए जाने, उन पर जुर्माना लगाने और गांव स्तर पर उनका सामाजिक बहिष्कार संगठित करने के आरोप भी लगाए गए हैं.
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इन आरोपों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है. न्यायालय ने विशेष रूप से ये जानना चाहा है कि शिकायत मिलने और जांच रिपोर्ट आने के बाद भी प्रशासन एवं संबंधित विभागों ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.
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