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विकासनगर में पेड़ कटान की शिकायत करने पर कर दिया सामाजिक बहिष्कार, हाईकोर्ट ने दिखाई सख्त

नैनीताल: विकासनगर क्षेत्र के ग्राम सभा तौली में कथित अवैध पेड़ कटान और शिकायतकर्ताओं का ग्रामीणों की ओर से सामाजिक बहिष्कार करने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि 20 जनवरी 2026 को मिली ग्रामीणों की शिकायत के बाद अब तक क्या कार्रवाई की गई है? इस पर दो हफ्ते के भीतर जवाब पेश करें.

क्या है मामला? दरअसल, देहरादून जिले के विकासनगर तहसील के ग्राम सभा तौली के 6 ग्रामीण गोपाल सिंह, विनोद कुमार चौहान समेत अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि जनवरी 2026 के दौरान गांव में काफी संख्या में पेड़ों की कटाई की गई, जिसकी शिकायत उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से करते हुए जांच की मांग की थी.

याचिकाकर्ताओं की मुताबिक, शिकायत के बाद प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) की ओर से जांच कराई गई. जिसमें 54 पेड़ों के कटे होने और 29 अन्य पेड़ों को अत्यधिक शाखा की लॉपिंग करने के कारण गंभीर क्षति पहुंचने की पुष्टि हुई. रिपोर्ट में पीपल, आम समेत विभिन्न प्रजातियों के पेड़ों को नुकसान पहुंचने का जिक्र किया गया है.