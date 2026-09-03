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पारंपरिक वन वासियों को वनाधिकार का लाभ न मिलने के मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख

नैनीताल: उत्तराखंड में पारंपरिक वन निवासियों को वन अधिकार अधिनियम का समुचित लाभ न मिलने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाया है. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को दो हफ्ते के भीतर शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट तौर पर पूछा है कि अधिनियम के नियम 2 ए के तहत राज्य में किन-किन गांवों और तोकों को चिह्नित किया गया है और वन अधिकारों के दावों की पहचान के लिए ग्राम स्तर पर कमेटियों के गठन को लेकर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? याचिका में ये मुद्दा भी उठाया गया है कि साल 2006 में कानून लागू होने के बावजूद पहचान प्रक्रिया अधूरी रहने के कारण वन क्षेत्र के बाशिंदों को बार-बार वन विभाग की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है.

बता दें कि उत्तराखंड में पारंपरिक वन निवासियों की संख्या लगभग 5 से 6 लाख मानी जाती है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक केवल करीब 6 हजार दावों का ही परीक्षण किया गया है और इन सभी को खारिज कर दिया गया है. इस पर हाईकोर्ट ने सरकार से दावों को खारिज करने के ठोस आधार और जांच कमेटियों के गठन की वैधता पर भी विस्तृत जानकारी मांगी है.