ETV Bharat / state

नैनीताल में सड़क सुरक्षा और पर्यावरण से खिलवाड़ मामले पर हाईकोर्ट सख्त, दिए ये आदेश

हाईकोर्ट ने नैनीताल की सड़कों पर टूटे पैराफिट और क्रैश बैरियर को ठीक करने के दिए आदेश, मलबा और कूड़ा भी हटाने को कहा

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 11, 2026 at 7:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल जिले की बदहाल सड़कों और पर्यावरण के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि नैनीताल-कैंची धाम और नैनीताल-हल्द्वानी की सड़कों पर टूटे पैराफिट, क्रैश बैरियर सही करें. साथ ही सड़कों के किनारे जमा मलबा और कूड़े को हटाकर दो हफ्ते के भीतर रिपोर्ट पेश करें.

राज्य सरकार की तरफ से पेश किया गया शपथ पत्र: आज यानी 11 मार्च को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से शपथ पत्र पेश कर कहा गया कि नैनीताल-कालाढूंगी की रोड पर टूटे पैराफिट और क्रैश बैरियर ठीक कर दिए गए हैं. जिस पर कोर्ट ने नैनीताल-कैंची और नैनीताल-हल्द्वानी रोड के पैराफिट व क्रैश बैरियरों को भी ठीक करने को कहा. ताकि, कोई दुर्घटना न हो. साथ ही सड़कों के किनारों पसरे मलबा और कूड़े को भी हटाने के आदेश दिए.

क्या है मामला? दरअसल, अनिल यादव ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने जिले के पर्वतीय मार्गों पर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर अवैध डंपिंग होने और कचरा प्रबंधन की विफलताओं को उजागर किया है, जिसे न्यायालय ने गंभीरता से लिया है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डीसीएस रावत और जय कृष्ण पांडे ने कोर्ट को बताया कि हल्द्वानी-नैनीताल, कालाढूंगी और भवाली-कैंची धाम जैसे व्यस्ततम मार्गों पर निर्माण कार्यों का मलबा जानबूझकर तीखे मोड़ों और 'ब्लाइंड टर्न्स' पर फेंका जा रहा है.

यह मलबा न केवल यातायात को बाधित कर रहा है, बल्कि मानसून के दौरान फिसलन पैदा कर वाहनों के लिए खतरा बन रहा है. सड़कों पर सुरक्षा दीवारें और क्रैश बैरियर गायब हैं, जिससे स्थानीय निवासियों, स्कूली बच्चों और पर्यटकों की जान हर समय जोखिम में रहती है. जिस पर कोर्ट ने सड़कों के किनारों से मलबा और कूड़े को हटाने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

NAINITAL HIGH COURT ON ROADS
ENVIRONMENTAL DAMAGE IN NAINITAL
नैनीताल सड़क किनारे मलबा
नैनीताल हाईकोर्ट बदहाल सड़क
NAINITAL ROAD SIDE DUBRIS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.