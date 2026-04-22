पिथौरागढ़ जिले में अस्पतालों के मेडिकल वेस्ट जहां-तहां फेंकने पर हाईकोर्ट सख्त, जानिए क्या कहा?

पिथौरागढ़ जिले में अस्पतालों के मेडिकल वेस्ट जहां-तहां फेंकने पर हाईकोर्ट सख्त, जानिए क्या कहा?
पिथौरागढ़ में अस्पतालों के मेडिकल वेस्ट का उचित निस्तारण न करने पर हाईकोर्ट में सुनवाई,राज्य सरकार को 4 हफ्ते में स्थिति से कराना होगा अवगत
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 22, 2026 at 4:46 PM IST
नैनीताल: पिथौरागढ़ जिले में अस्पतालों का मेडिकल वेस्ट खुले में, नदी, नालों, गड्ढों और नगर पालिका के कूड़े के डिब्बों में डाले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते के भीतर स्थिति से अवगत कराने को कहा है. अगली सुनवाई अब चार हफ्ते के बाद होगी.
आज यानी 22 अप्रैल को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि अस्पतालों से निकलने वाले वेस्ट को नगर पालिका के कूड़े के डिब्बों में डाला जा रहा है, जो मानव के साथ अन्य जानवरों और पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेय है. अस्पतालों की ओर से बायोमेडिकल के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते के भीतर स्थिति से अवगत कराने के आदेश दिए हैं.
दरअसल, पिथौरागढ़ निवासी डॉक्टर राजेश पांडे ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिथौरागढ़ जिले में मेडिकल वेस्ट का निस्तारण के लिए कोई सुविधा नहीं है. जिसकी वजह से सरकारी, प्राइवेट अस्पातल और पैथ लैब का मेडिकल वेस्ट इनकी ओर से खुले में, नदी, नालों, गड्ढों व नगर पालिका के कूड़े के डिब्बों में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से बीमारी फैलने की आशंका बढ़ रही है.
जानवर भी खा रहे वेस्ट, निस्तारण के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं: इतना ही नहीं इस वेस्ट को जानवर भी खा रहे हैं. उनके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है. पिथौरागढ़ जिले में करीब 20 पैथ लैब संचालित है, लेकिन इनका यूकेपीसीबी यानी उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन तक नहीं है.
पिथौरागढ़ सीएमओ ने भी स्वीकार किया है कि जिले में मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है. जिसकी वजह उन्हें वेस्ट निस्तारण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और अन्य अस्पताल भी वेस्ट को इधर-उधर डाल रहे हैं. जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि पिथौरागढ़ राज्य का सीमांत जिला होने के कारण जिले में एक कॉमन मेडिकल वेस्ट सेंटर बनाने के आदेश राज्य सरकार को दिए जाएं.
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