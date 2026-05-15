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उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट सख्त, जानिए आज क्या हुआ?

उत्तराखंड में अभी तक लोकायुक्त की नहीं हो पाई नियुक्ति, सरकार लगातार मांग रही समय, हाईकोर्ट ने पूछा आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हो रहा?

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 15, 2026 at 5:29 PM IST

6 Min Read
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नैनीताल: उत्तराखंड में अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई है. जिससे जुड़ी जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है. आज भी पूर्व के आदेश के आधार पर सुबह 11 बजे मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आदेश होने पर मामले में क्या प्रगति रिपोर्ट पेश गई.

जिस पर महाधिवक्ता ने कहा कि लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में कार्रवाई चल रही है, लेकिन कार्रवाई धीमी गति से चल रही है. इसलिए उन्हें और मौका दिया जाए. जिस पर कोर्ट ने सरकार से कहा कि आधे घंटे में कोर्ट को अवगत कराएं कि आखिरकर कोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है?

लिहाजा, कोर्ट ने सरकार को आधे घंटे का समय देते हुए कहा कि लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाली कमेटी की अगली बैठक कब होगी? जिस पर आधे घंटे बाद हुई सुनवाई पर सरकार ने स्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि उसकी नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी की पहली बैठक जून महीने के पहले हफ्ते में होने वाली है.

कोर्ट ने सरकार का पक्ष सुनते हुए अगली सुनवाई के लिए 16 जून की तिथि नियत की है. तब तक कोर्ट ने सर्च कमेटी की ओर से लिए गए निर्णयों से अवगत कराने को कहा है. अब हाईकोर्ट इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 16 जून को करेगी.

बता दें कि पिछली तिथि को कोर्ट ने सरकार से कहा था कि 3 अप्रैल को जो सर्च कमेटी की बैठक होनी थी, उस बैठक में लिए गए निर्णय को शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करें, लेकिन 3 अप्रैल को सर्च कमेटी का कोरम पूरा नहीं होने के कारण उसकी बैठक ही नहीं हो पाई.

जिस पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद की तिथि नियत की थी. इससे पहले की तिथि पर हुई सुनवाई के दौरान लोकायुक्त की नियुक्ति करने के लिए राज्य सरकार ने कोर्ट से 6 महीने का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 3 महीने का समय देते हुए लोकायुक्त को नियुक्त करने को कहा था.

एक साल बीत जाने के बाद भी अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई. इसके अलावा आज तक सर्च कमेटी की बैठक भी नहीं हुई. जबकि, लोकायुक्त की नियुक्ति करने के लिए साल 2021 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि एक साल पहले भी सरकार की तरफ से लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए समय मांगा गया था, लेकिन अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई. अब और समय मांगा जा रहा है.

इससे पहले बीती 13 मई को हाईकोर्ट ने अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी की बैठक न करने पर नाराजगी जताई थी. साथ ही कहा था कि राज्य सरकार कोर्ट से बार-बार समय मांग रही है. ऐसे में अब सरकार से 24 घंटे के भीतर यानी 15 मई तक इस पर अपना जवाब पेश करें. जिसके क्रम में आज सुवनाई हुई.

क्या है पूरा मामला? बता दें कि हल्द्वानी के गौलापार निवासी रवि शंकर जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायक कर कहा है कि राज्य सरकार ने अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की. जबकि, लोक आयुक्त संस्थान के नाम पर 2 से 3 करोड़ रुपए सालाना खर्च किया जा रहा रहा है.

जनहित याचिका में कर्नाटक और मध्य प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्ति की बात कही गई है. जिसमें बताया गया है कि दोनों राज्यों में लोकायुक्त की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति न होने से तमाम घोटालों पर कार्रवाई नहीं हो रही है. आलम ये है कि हर एक छोटे से छोटे मामले को भी हाईकोर्ट में लाना पड़ रहा है.

इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि वर्तमान में उत्तराखंड की सभी जांच एजेंसियां सरकार के अधीन है, जिसका पूरा नियंत्रण राजनीतिक नेतृत्व के हाथों में रहता है. उत्तराखंड में कोई भी ऐसी जांच एजेंसी वर्तमान में नहीं है, जिसके पास ये अधिकार हो कि वो बिना किसी शासन की पूर्वानुमति के किसी भी राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कर सके.

याचिकाकर्ता का कहना है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच के नाम पर प्रचारित किया जाने वाला विजिलेंस विभाग भी पुलिस का ही हिस्सा है, जिसका पूरा नियंत्रण पुलिस मुख्यालय, सतर्कता विभाग के अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय के पास ही रहता है. एक पूरी तरह से पारदर्शी, स्वतंत्र के साथ निष्पक्ष जांच व्यवस्था नागरिकों के लिए बेहद जरूरी है.

लिहाजा, उत्तराखंड में रिक्त पड़े लोकायुक्त की नियुक्ति जल्द से जल्द किया जाए. जिससे राज्य में हो रहे करप्शन पर रोक लगाई जा सके. याचिकाकर्ता का कहना है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सुनवाई लोकायुक्त के पास होगी, तो इससे न्यायालयों के कार्यभार में भी कमी आएगी. जबकि, लोकायुक्त का यह पद साल 2013 से खाली पड़ा हुआ है.

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