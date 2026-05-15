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उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट सख्त, जानिए आज क्या हुआ?

नैनीताल: उत्तराखंड में अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई है. जिससे जुड़ी जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है. आज भी पूर्व के आदेश के आधार पर सुबह 11 बजे मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आदेश होने पर मामले में क्या प्रगति रिपोर्ट पेश गई.

जिस पर महाधिवक्ता ने कहा कि लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में कार्रवाई चल रही है, लेकिन कार्रवाई धीमी गति से चल रही है. इसलिए उन्हें और मौका दिया जाए. जिस पर कोर्ट ने सरकार से कहा कि आधे घंटे में कोर्ट को अवगत कराएं कि आखिरकर कोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है?

लिहाजा, कोर्ट ने सरकार को आधे घंटे का समय देते हुए कहा कि लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाली कमेटी की अगली बैठक कब होगी? जिस पर आधे घंटे बाद हुई सुनवाई पर सरकार ने स्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि उसकी नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी की पहली बैठक जून महीने के पहले हफ्ते में होने वाली है.

कोर्ट ने सरकार का पक्ष सुनते हुए अगली सुनवाई के लिए 16 जून की तिथि नियत की है. तब तक कोर्ट ने सर्च कमेटी की ओर से लिए गए निर्णयों से अवगत कराने को कहा है. अब हाईकोर्ट इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 16 जून को करेगी.

बता दें कि पिछली तिथि को कोर्ट ने सरकार से कहा था कि 3 अप्रैल को जो सर्च कमेटी की बैठक होनी थी, उस बैठक में लिए गए निर्णय को शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करें, लेकिन 3 अप्रैल को सर्च कमेटी का कोरम पूरा नहीं होने के कारण उसकी बैठक ही नहीं हो पाई.

जिस पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद की तिथि नियत की थी. इससे पहले की तिथि पर हुई सुनवाई के दौरान लोकायुक्त की नियुक्ति करने के लिए राज्य सरकार ने कोर्ट से 6 महीने का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 3 महीने का समय देते हुए लोकायुक्त को नियुक्त करने को कहा था.

एक साल बीत जाने के बाद भी अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई. इसके अलावा आज तक सर्च कमेटी की बैठक भी नहीं हुई. जबकि, लोकायुक्त की नियुक्ति करने के लिए साल 2021 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि एक साल पहले भी सरकार की तरफ से लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए समय मांगा गया था, लेकिन अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई. अब और समय मांगा जा रहा है.