लव मैरिज करने वाले प्रेमी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानें मंदिर में शादी का पूरा मामला
नैनीताल हाईकोर्ट ने मंदिर में शादी करने वाले प्रेमी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, युवती के पिता से आपत्ति पेश करने को कहा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 25, 2026 at 7:15 AM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रेमी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने तब तक प्रेमी की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उससे जांच में सहयोग करने को कहा है.
लव मैरिज के बाद गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई: कोर्ट ने अगली सुनवाई हेतु 6 अप्रैल की तिथि नियत की है. साथ में कोर्ट ने राज्य सरकार और युवती के पिता से इस मामले में अपनी आपत्ति पेश करने को कहा है. मामले के अनुसार एक युवक ने याचिका दायर कर कहा है कि वह और उसकी प्रेमिका एक दूसरे को पसंद करते हैं. उन्होंने आपसी सहमति से एक मार्च 2026 को हरिद्वार जिले के रोशनाबाद स्थित शिव मंदिर में विवाह कर लिया. इस विवाह से प्रेमिका के पिता खुश नहीं हैं.
युवती के पिता ने युवक के खिलाफ दर्ज कराया है मुकदमा: युवती के पिता ने उसके खिलाफ थाना रानीपुर में मुकदमा दर्ज कर दिया है. मुकदमे में उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि विवाह के वक्त युवती नबालिग थी. इनके द्वारा उसे बहला फुसला कर शादी कर ली गई है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि विवाह के वक्त दोनों बालिग थे. युवती की जन्म तिथि चार फरवरी 2008 और याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 20 अक्टूबर 1995 है. जिसके प्रमाण पत्र उनके द्वारा याचिका में संलग्न किए हुए हैं.
प्रेमी युगल ने कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया: इस सम्बंध में युवती की तरफ से कोर्ट शपथ पत्र पेश किया गया है. उसमें कहा गया कि वह बालिग है. दोनों ने मंदिर में विवाह कर लिया है. याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे को निरस्त किया जाये. प्रेमी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए.
हाईकोर्ट ने प्रेमी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई: कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अगली तिथि तक याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही उससे जांच में सहयोग करने को कहा है. हाईकोर्ट ने युवती के पिता और राज्य सरकार से आपत्ति पेश करने को भी कहा है.
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