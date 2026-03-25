ETV Bharat / state

लव मैरिज करने वाले प्रेमी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानें मंदिर में शादी का पूरा मामला

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रेमी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने तब तक प्रेमी की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उससे जांच में सहयोग करने को कहा है.

लव मैरिज के बाद गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई: कोर्ट ने अगली सुनवाई हेतु 6 अप्रैल की तिथि नियत की है. साथ में कोर्ट ने राज्य सरकार और युवती के पिता से इस मामले में अपनी आपत्ति पेश करने को कहा है. मामले के अनुसार एक युवक ने याचिका दायर कर कहा है कि वह और उसकी प्रेमिका एक दूसरे को पसंद करते हैं. उन्होंने आपसी सहमति से एक मार्च 2026 को हरिद्वार जिले के रोशनाबाद स्थित शिव मंदिर में विवाह कर लिया. इस विवाह से प्रेमिका के पिता खुश नहीं हैं.

युवती के पिता ने युवक के खिलाफ दर्ज कराया है मुकदमा: युवती के पिता ने उसके खिलाफ थाना रानीपुर में मुकदमा दर्ज कर दिया है. मुकदमे में उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि विवाह के वक्त युवती नबालिग थी. इनके द्वारा उसे बहला फुसला कर शादी कर ली गई है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि विवाह के वक्त दोनों बालिग थे. युवती की जन्म तिथि चार फरवरी 2008 और याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 20 अक्टूबर 1995 है. जिसके प्रमाण पत्र उनके द्वारा याचिका में संलग्न किए हुए हैं.