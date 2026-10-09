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उपनलकर्मी अमर सिंह के हक में आया फैसला, हाईकोर्ट ने विवादित आदेश पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक

नैनीताल हाईकोर्ट ( फोटो- ETV Bharat )

नैनीताल: उपनल कर्मचारी अमर सिंह की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने अमर सिंह के वेतन में कटौती करने और पद घटाने से संबंधित विभाग के 2 सितंबर 2026 के विवादित आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. अदालत ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना किसी भी कर्मचारी का वेतन घटाने या पद अवनत (डिमोशन) करने जैसा प्रतिकूल आदेश जारी नहीं किया जा सकता. आज मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई.

क्या है मामला? दरअसल, अमर सिंह साल 2011 से संविदा के आधार पर उत्तराखंड निवास दिल्ली में सहायक प्रोटोकॉल के पद पर कार्यरत हैं. उन्हें 42,618 रुपए प्रतिमाह वेतन मिल रहा था. शासन ने 2 सितंबर 2026 को आदेश जारी कर उनका वेतन घटाकर 34,720 रुपए कर दिया और पद भी घटाकर 'रिसेप्शनिस्ट (स्वागती)' कर दिया.