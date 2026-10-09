उपनलकर्मी अमर सिंह के हक में आया फैसला, हाईकोर्ट ने विवादित आदेश पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक
उत्तराखंड निवास दिल्ली में तैनात उपनल कर्मचारी अमर सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख, वेतन कटौती और डिमोशन आदेश पर लगाई रोक
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 9, 2026 at 9:41 PM IST
नैनीताल: उपनल कर्मचारी अमर सिंह की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने अमर सिंह के वेतन में कटौती करने और पद घटाने से संबंधित विभाग के 2 सितंबर 2026 के विवादित आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. अदालत ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना किसी भी कर्मचारी का वेतन घटाने या पद अवनत (डिमोशन) करने जैसा प्रतिकूल आदेश जारी नहीं किया जा सकता. आज मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई.
क्या है मामला? दरअसल, अमर सिंह साल 2011 से संविदा के आधार पर उत्तराखंड निवास दिल्ली में सहायक प्रोटोकॉल के पद पर कार्यरत हैं. उन्हें 42,618 रुपए प्रतिमाह वेतन मिल रहा था. शासन ने 2 सितंबर 2026 को आदेश जारी कर उनका वेतन घटाकर 34,720 रुपए कर दिया और पद भी घटाकर 'रिसेप्शनिस्ट (स्वागती)' कर दिया.
हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख: इसके अलावा उपनल के माध्यम से कर्मचारियों को उनके वास्तविक पद के अनुरूप वेतनमान देने के बजाय निम्नतर पे-लेवल (कम वेतनमान) निर्धारित कर अनुबंध कराने का मामला भी सामने आया, जिस व्यवस्था पर भी हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए रोक लगा दी है.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ललित सामंत ने प्रभावी पैरवी करते हुए कोर्ट में तर्क दिया कि विवादित आदेश जारी करने से पहले कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है. कोर्ट ने अधिवक्ता ललित सामंत के तर्कों को स्वीकार करते हुए 2 सितंबर के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी. साथ ही उत्तरदाताओं को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी.
बीडीसी मेंबर उप चुनाव में प्रत्याशी के नामांकन निरस्तीकरण पर सुनवाई, याचिका खारिज: नैनीताल हाईकोर्ट ने भिकियासैंण क्षेत्र से बीडीसी सदस्य पद के उप चुनाव में प्रत्याशी महिपाल सिंह का नामांकन निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही कोई राहत देने से इनकार कर दिया है.
गौर हो कि बीती 25 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के तहत 1 अक्टूबर तक नामांकन की समयसीमा तय की गई थी, लेकिन महिपाल सिंह के निर्धारित तिथि के बाद 3 अक्टूबर को नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा करने पर निर्वाचन अधिकारी ने उनका पर्चा निरस्त कर दिया था.
याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि पहली बार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं होना चाहिए, जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने माना कि समयसीमा के बाद पेश किए गए प्रमाणपत्र के आधार पर नामांकन रद्द करने का फैसला पूरी तरह सही है. इसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता. आज मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई.
ये भी पढ़ें-