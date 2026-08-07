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UPCL में सहायक अभियंताओं के प्रमोशन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, मसूरी पालिकाकर्मी वेतन कटौती पर भी सुनवाई

नैनीताल हाईकोर्ट ( फोटो- ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) में सहायक अभियंताओं के अधिशासी अभियंता पद पर होने वाली पदोन्नति पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने यह आदेश यूपीसीएल में कार्यरत पांच सहायक अभियंताओं (ई एंड एम) मनोज कुमार, वेद प्रकाश, सौरभ चमोली, नरेंद्र सिंह नेगी और गुरदीप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. याचिकाकर्ताओं का पक्ष है कि वे साल 2002 से कनिष्ठ अभियंता के रूप में कार्यरत थे, लेकिन प्रशासनिक चूक और एसीआर उपलब्ध न होने के कारण उनके कनिष्ठ सहयोगियों को पहले पदोन्नति दे दी गई. हालांकि, बाद में साल 2012 की संशोधित वरिष्ठता सूची में उनका स्थान सही कर दिया गया था, जिससे वे साल 2008-09 से पदोन्नति पाने के हकदार बन गए थे. विवाद तब गहराया जब यूपीसीएल प्रबंधन ने 21 जून 2023 और 4 जून 2025 को सहायक अभियंताओं की नई वरिष्ठता सूचियां जारी की. जिनमें बिना किसी पूर्व सूचना के याचिकाकर्ताओं के नाम साल 2008-09 की सूची से हटा दिए गए. याचिकाकर्ताओं ने नियमावली और पूर्व न्यायिक दृष्टांतों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उच्च पद पर पदोन्नत होने पर कर्मचारी अपनी मूल वरिष्ठता का हकदार होता है. उन्होंने 4 जून 2025 की अंतिम वरिष्ठता सूची को रद्द करने और अपना नाम दोबारा साल 2008-09 की सूची में शामिल करने की मांग की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए होईकोर्ट ने आगामी पदोन्नति प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है. मसूरी नगर पालिका में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन कटौती पर रोक: नैनीताल हाईकोर्ट ने मसूरी नगर पालिका परिषद में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में कटौती पर अंतरिम रोक लगा दी है.