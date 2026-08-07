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UPCL में सहायक अभियंताओं के प्रमोशन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, मसूरी पालिकाकर्मी वेतन कटौती पर भी सुनवाई

उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सहायक अभियंताओं के पदोन्नति पर रोक, मसूरी नगर पालिका में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन कटौती पर भी लगाई रोक

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 7, 2026 at 9:35 PM IST

3 Min Read
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नैनीताल: उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) में सहायक अभियंताओं के अधिशासी अभियंता पद पर होने वाली पदोन्नति पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने यह आदेश यूपीसीएल में कार्यरत पांच सहायक अभियंताओं (ई एंड एम) मनोज कुमार, वेद प्रकाश, सौरभ चमोली, नरेंद्र सिंह नेगी और गुरदीप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

याचिकाकर्ताओं का पक्ष है कि वे साल 2002 से कनिष्ठ अभियंता के रूप में कार्यरत थे, लेकिन प्रशासनिक चूक और एसीआर उपलब्ध न होने के कारण उनके कनिष्ठ सहयोगियों को पहले पदोन्नति दे दी गई. हालांकि, बाद में साल 2012 की संशोधित वरिष्ठता सूची में उनका स्थान सही कर दिया गया था, जिससे वे साल 2008-09 से पदोन्नति पाने के हकदार बन गए थे.

विवाद तब गहराया जब यूपीसीएल प्रबंधन ने 21 जून 2023 और 4 जून 2025 को सहायक अभियंताओं की नई वरिष्ठता सूचियां जारी की. जिनमें बिना किसी पूर्व सूचना के याचिकाकर्ताओं के नाम साल 2008-09 की सूची से हटा दिए गए. याचिकाकर्ताओं ने नियमावली और पूर्व न्यायिक दृष्टांतों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उच्च पद पर पदोन्नत होने पर कर्मचारी अपनी मूल वरिष्ठता का हकदार होता है.

उन्होंने 4 जून 2025 की अंतिम वरिष्ठता सूची को रद्द करने और अपना नाम दोबारा साल 2008-09 की सूची में शामिल करने की मांग की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए होईकोर्ट ने आगामी पदोन्नति प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है.

मसूरी नगर पालिका में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन कटौती पर रोक: नैनीताल हाईकोर्ट ने मसूरी नगर पालिका परिषद में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में कटौती पर अंतरिम रोक लगा दी है.

मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने नगर पालिका परिषद को निर्देश दिया है कि अंतिम निर्णय होने तक कर्मचारियों को वही वेतन दिया जाए, जो 8 जून 2026 के आदेश से पहले मिल रहा था. खंडपीठ ने ये अंतरिम आदेश देवेंद्र प्रसाद एवं अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया.

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शुभांग डोभाल ने पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने 8 जून 2026 के आदेश के जरिए दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने की मांग यह कहते हुए खारिज कर दी कि उनकी नियुक्ति नियमित चयन प्रक्रिया के तहत नहीं हुई थी.

याचिका में कहा गया कि कर्मचारी पिछले दस सालों से ज्यादा समय से न्यूनतम वेतन ले रहे हैं और नियमित कर्मचारियों के समान कार्य एवं दायित्व निभा रहे हैं. ऐसे में वेतन में कटौती करना अवैध है. याचिकाकर्ताओं ने अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के स्टेट ऑफ पंजाब बनाम जगजीत सिंह (2017) और जग्गो बनाम भारत संघ (2024) के फैसलों का भी हवाला दिया.

मामले को प्रथम दृष्टया विचारणीय मानते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार एवं अन्य प्रतिवादियों को चार हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक मसूरी नगर पालिका परिषद याचिकाकर्ताओं के वेतन में 8 जून 2026 के आदेश के आधार पर कोई कटौती नहीं करेगी और उन्हें पूर्ववत वेतन का भुगतान जारी रखा जाएगा.

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