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दून घाटी में सीलिंग भूमि की बिक्री रजिस्ट्री पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानिए पूरा मामला

नैनीताल हाईकोर्ट ( फोटो- ETV Bharat )

नैनीताल: दून घाटी में सीलिंग की जमीन की अनाधिकृत बिक्री की रजिस्ट्री पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. विकेश सिंह नेगी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया.

याचिकाकर्ता का मुख्य आरोप था कि कुंवर चंदेर बहादुर सिंह की देहरादून जिले के विभिन्न गांवों में स्थित भारी-भरकम जमीन को उत्तर प्रदेश भू-आरोपण (सीलिंग) अधिनियम 1960 के तहत अतिरिक्त (सरप्लस) घोषित किया जा चुका है. यह भूमि सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो चुकी है. इसके बावजूद कुछ निजी व्यक्तियों की ओर से इसे अनाधिकृत रूप से भोले-भाले लोगों को बेचा जा रहा है.