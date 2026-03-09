ETV Bharat / state

उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल के एक विवादास्पद आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानिए पूरा मामला

नैनीताल: उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल की आचार, अनुशासन और पंजीकरण समिति की ओर से पारित एक विवादास्पद आदेश पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड और डॉ. आनंद मोहन ठाकुर की ओर से दायर विशेष अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम राहत प्रदान की है. इस आदेश के बाद अब अस्पताल और संबंधित डॉक्टर को तात्कालिक दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा मिल गई है.

अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया है कि मेडिकल काउंसिल की अनुशासन समिति के पास केवल सिफारिश करने की शक्ति है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि समिति खुद कोई अंतिम दंडात्मक आदेश पारित नहीं कर सकती. दलील दी गई कि समिति ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए यह फैसला सुनाया है, जो कानूनन गलत है.

मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु यह उठाया गया कि क्या उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल एक्ट 2002 के तहत किसी अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है. स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 2(7) के तहत 'मेडिकल प्रैक्टिशनर' की परिभाषा में केवल डॉक्टर आते हैं, निजी अस्पताल नहीं. इसलिए अस्पताल के खिलाफ काउंसिल की किसी भी प्रकार की जांच या आदेश वैधानिक रूप से अवैध है.

इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपीलकर्ताओं को वैकल्पिक समाधान के पास जाने की सलाह दी थी. साथ ही उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था. अपीलकर्ताओं ने खंडपीठ के समक्ष तर्क दिया कि जब कोई आदेश पूरी तरह से 'बिना अधिकार क्षेत्र' के पारित किया गया हो तो रिट याचिका को सीधे सुनने में कोई कानूनी बाधा नहीं होनी चाहिए.