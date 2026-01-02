ETV Bharat / state

विकासनगर के बरोटीवाला गांव में हॉट मिक्स प्लांट के संचालन पर रोक, हाईकोर्ट ने इनसे मांगी रिपोर्ट

नैनीताल: देहरादून जिले के विकासनगर के बरोटीवाला में शीतला नदी नया पुल के पास उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के विरुद्ध कोलतार का हॉट मिक्स प्लांट लगाए जाने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने हॉट मिक्स प्लांट के संचालन पर रोक लगा दी है. साथ ही संबंधित कंस्ट्रक्शन को नोटिस जारी कर राज्य सरकार समेत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. अब पूरे मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी.

उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष: उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूकेपीसीबी) ने नैनीताल हाईकोर्ट में मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हॉट मिक्स प्लांट नियमों के विपरीत चल रहा है, जो कि बोर्ड के मानकों को पूरा नहीं करता है. बोर्ड इसी हफ्ते उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर रहा है. जिस पर कोर्ट ने उसके संचालन पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार समेत यूकेपीसीबी से प्रगति रिपोर्ट 7 जनवरी तक कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

विकासनगर के बरोटीवाला गांव में हॉट मिक्स प्लांट से फैला प्रदूषण: दरअसल, देहरादून जिले के विकासनगर के बरोटीवाला गांव निवासी प्रदीप कुमार ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके गांव के पास शीलता नदी बहती है. ठीक उसी के पास कोलतार का हॉट मिक्स प्लांट लगाया गया है. जिसकी दूरी गांव से मात्र 200 मीटर है.