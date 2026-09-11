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हरिद्वार के एक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के निलंबन आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानिए मामला

हरिद्वार जिले के एक शासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के निलंबन आदेश पर रोक, सहायक अध्यापकों के पदों के मामले पर भी सुनवाई

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 11, 2026 at 7:44 PM IST

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नैनीताल: हरिद्वार जिले के एक शासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सत्यपाल सिंह के निलंबन आदेश पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 1 अप्रैल 2026 को प्रबंधक की ओर से जारी निलंबन आदेश के प्रभाव व क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक स्टे दे दिया है.

​याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेहद मामूली प्रकृति के हैं और निलंबन से पहले मुख्य शिक्षा अधिकारी की अनिवार्य अनुमति भी नहीं ली गई थी. हाईकोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 6 को चार हफ्ते में नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया है. साथ ही अन्य प्रतिवादियों को अगली सुनवाई से पहले काउंटर हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी है. अब मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी.

खटीमा के राणा थारू किशन पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों के पदों के मामले पर सुनवाई: उधम सिंह नगर जिले के श्रीपुर बिछवा (खटीमा) स्थित 'राणा थारू किशन पूर्व माध्यमिक विद्यालय' में सहायक अध्यापक (हिंदी एवं संस्कृत) के रिक्त पद को पुनर्जीवित करने के मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है.

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) उधम सिंह नगर को निर्देश दिया है कि वे प्रबंधन समिति का 18 जून 2026 का आवेदन आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के दो हफ्ते के भीतर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को प्रेषित करें. इसके बाद निदेशक को चार हफ्ते के भीतर पद पुनर्जीवित करने पर उचित निर्णय लेने का आदेश दिया गया है.

क्या है मामला? दरअसल, साल 2022 में शिक्षक के सेवानिवृत्त होने के बाद से यह पद खाली चल रहा था. प्रबंधन समिति की ओर से भर्ती की अनुमति मांगने में प्रक्रियात्मक देरी के कारण पद को लैप्स/सरेंडर मान लिया गया था. जबकि, विद्यालय प्रशासन का तर्क था कि शिक्षक न होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.

मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि निदेशक की ओर से इस पद को पुनर्जीवित कर दिया जाता है, तो जिला शिक्षा अधिकारी बिना किसी विलंब के एक हफ्ते के भीतर विद्यालय को भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की अनुमति प्रदान करें. ऐसे में अब निदेशक को मामले में 4 हफ्ते के भीतर उचित निर्णय लेना होगा.

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