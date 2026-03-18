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बागेश्वर के गरुड़ गंगा में निर्माणाधीन बहुमंजिला पार्किंग पर रोक जारी, DM-SDM से जवाब तलब

नैनीताल: बागेश्वर के गरुड़ गंगा में 22 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे बहुमंजिला पार्किंग निर्माण के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पार्किंग के निर्माण पर लगी रोक को जारी रखा है. कोर्ट ने जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी से 3 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. आज ब्रिडकुल कंपनी ने रोक को हटाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने रोक को जारी रखते हुए तीन हफ्ते में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि यह निर्माण कार्य नदी के बीचोंबीच किया जा रहा है. जो पूरी तरह से गलत है. सरकार का 22 करोड़ पानी में बहाने के समान है. कभी भी आपदा आने पर तबाही हो सकती है. इसलिए इस पर लगी रोक को जारी रखा जाए.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, बागेश्वर के गरुड़ निवासी दिनेश चंद्र सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है. जिसमें याचना की गई है कि गरुड़ में 22 करोड़ रुपए की लागत से बहुमंजिला पार्किंग बनाया जा रहा है. उनका कहना है कि गरुड़ के पाये गांव में 7 जून 2015 को जारी शासनादेश के तहत बहुमंजिला पार्किंग निर्माण करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कार पार्किंग को नगर पंचायत गरुड़ के गोलू मार्केट टैक्सी स्टैंड के ठीक ऊपर गरुड़ गंगा के बीच में बनाया जा रहा है. जिससे न केवल नदी के प्रवाह को रोकने का खतरा बना हुआ है. बल्कि, भारी बरसात के दिनों के बाढ़ आपदा का खतरा भी बना है.