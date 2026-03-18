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बागेश्वर के गरुड़ गंगा में निर्माणाधीन बहुमंजिला पार्किंग पर रोक जारी, DM-SDM से जवाब तलब

बागेश्वर के गरुड़ गंगा में 22 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा बहुमंजिला पार्किंग, हाईकोर्ट ने लगाई है रोक, जानिए पूरा मामला

NAINITAL HIGH COURT
नैनीताल उच्च न्यायालय (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 18, 2026 at 9:28 PM IST

3 Min Read
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नैनीताल: बागेश्वर के गरुड़ गंगा में 22 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे बहुमंजिला पार्किंग निर्माण के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पार्किंग के निर्माण पर लगी रोक को जारी रखा है. कोर्ट ने जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी से 3 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. आज ब्रिडकुल कंपनी ने रोक को हटाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने रोक को जारी रखते हुए तीन हफ्ते में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि यह निर्माण कार्य नदी के बीचोंबीच किया जा रहा है. जो पूरी तरह से गलत है. सरकार का 22 करोड़ पानी में बहाने के समान है. कभी भी आपदा आने पर तबाही हो सकती है. इसलिए इस पर लगी रोक को जारी रखा जाए.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, बागेश्वर के गरुड़ निवासी दिनेश चंद्र सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है. जिसमें याचना की गई है कि गरुड़ में 22 करोड़ रुपए की लागत से बहुमंजिला पार्किंग बनाया जा रहा है. उनका कहना है कि गरुड़ के पाये गांव में 7 जून 2015 को जारी शासनादेश के तहत बहुमंजिला पार्किंग निर्माण करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कार पार्किंग को नगर पंचायत गरुड़ के गोलू मार्केट टैक्सी स्टैंड के ठीक ऊपर गरुड़ गंगा के बीच में बनाया जा रहा है. जिससे न केवल नदी के प्रवाह को रोकने का खतरा बना हुआ है. बल्कि, भारी बरसात के दिनों के बाढ़ आपदा का खतरा भी बना है.

कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल पिथौरागढ़ की ओर से 7 जून 2024 के शासनादेश का उलंघन कर गोलू मार्केट में गंगा के किनारे गरुड़ गंगा में बहुमंजिला पार्किंग का कार्य शुरू कर दिया गया है. ऐसे में इस निर्माण पर रोक लगाने के लिए जनहित याचिका नैनीताल हाईकोर्ट में दाखिल की गई है. गरुड़ में 22 करोड़ रुपए से बन रहे उपरोक्त बहुमंजिला पार्किंग निर्माण पर गरुड़ सिविल सोसाइटी की मांग की थी कि इस निर्माण को शुरू करने से पहले 7 जून 2024 को शासन से जारी आदेश की सभी शर्तों का पालन हो.

शासनादेश के अनुसार, इस पार्किंग को ग्राम पाये में बनना है, ना कि गरुड़ मार्केट/गरुड़ गंगा/नगर पंचायत में.स लेकिन अब पार्किंग नदी के बीचों बीच बनाया जा रहा है. पार्किंग निर्माण के लिए एनजीटी के निर्देशों का उल्लंघन कर भारी भरकम जेसीबी व पोकलैंड मशीनों को गरुड़ गंगा में उतारा गया. जहां बीच नदी में पांच मंजिला कार पार्किंग जिसकी ऊंचाई 15 मीटर, लंबाई 96 मीटर और चौड़ाई 19 मीटर है. इस निर्माण कार्य को नियम विरुद्ध आगे बढ़ने दिया जाएगा तो नदी में 22 करोड़ रुपए गरुड़ गंगा में बह कर बर्बाद हो जाएंगे. इसलिए इस पर रोक लगाई जाए.

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