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नैनीताल हाईकोर्ट ने निचली अदालत का आदेश किया रद्द, जानिए क्या था पूरा मामला

नैनीताल हाईकोर्ट ( फोटो- ETV Bharat )

नैनीताल: ट्रेडमार्क उल्लंघन और भ्रम उत्पन्न करने वाले नाम के इस्तेमाल से जुड़े मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के प्रथम अपर जिला जज की ओर से जारी 18 जुलाई 2026 के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत अपीलकर्ता दीपांशु बंसल की अंतरिम रोक की याचिका खारिज कर दी गई थी.

हाईकोर्ट ने दीपांशु बंसल की अपील स्वीकार करते हुए प्रतिवादी पूनम भट्ट को सिविल वाद के अंतिम निस्तारण तक 'स्वर्णिका' नाम या इसके समान किसी भी ट्रेडमार्क/लेबल के तहत आभूषणों के निर्माण, बिक्री, विज्ञापन व व्यापार पर अंतरिम रोक लगा दी है.