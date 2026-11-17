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रेजर वायर बैरिकेडिंग पर हाईकोर्ट सख्त, 4 हफ्ते में जवाब मांगा

रेजर वायर बैरिकेडिंग पर हाईकोर्ट सख्त ( ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गैरसैंण में विधान सभा सत्र के दौरान पुलिस द्वारा उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेंडिग पर लगाए गए रेजर युक्त तार बंदी, उनपर हुए अत्याचार की उच्च स्तरीय जांच करने और घायलों को मुआवजा दिलाए जाने तथा प्रदर्शन करने के लिए नियमावली बनाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की.

मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले में सरकार, गृह सचिव सहित अन्य से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की तिथि नियत की है.