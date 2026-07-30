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परीक्षा पास करने के बावजूद UKSSSC ने रद्द किया था पूर्व सैनिक का आवेदन, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने पूछा उसके आदेश के बावजूद किस आधार पर अभ्यर्थी का चयन निरस्त किया गया, अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी

HC SEEKS RESPONSE FROM UKSSSC
नैनीताल हाईकोर्ट (File Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 30, 2026 at 9:40 AM IST

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​नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ग्रुप-सी भर्ती में एक पूर्व सैनिक का अभ्यर्थन निरस्त किए जाने के मामले में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission) से जवाब तलब किया है. भूतपूर्व सैनिक टीका सिंह द्वारा ये याचिका दायर की गई है. याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ में हुई.

पूर्व सैनिक की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई: याचिकाकर्ता का आरोप है कि लिखित परीक्षा, आयु पात्रता और टाइपिंग टेस्ट समेत सभी चरण सफलतापूर्वक पास करने तथा दस्तावेज सत्यापन होने के बाद आयोग ने उनका आवेदन रद्द कर दिया. आयोग ने इसके लिए राज्य सरकार के 22 मई 2020 के एक शासनादेश (जीओ) का हवाला दिया, जिसके तहत एक बार केंद्र सरकार की नौकरी में पूर्व सैनिक कोटे का लाभ लेने के बाद दोबारा इसका लाभ नहीं दिया जा सकता.

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पूर्व सैनिक का आवेदन रद्द किया था: याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि हाईकोर्ट की खंडपीठ पहले ही 22 मई 2020 के इस शासनादेश को कानून के खिलाफ मान चुकी है. खंडपीठ के पिछले फैसले के अनुसार, राज्य में वर्ष 1993 का अधिनियम लागू है. जिसकी धारा-2 में पूर्व सैनिक की परिभाषा दी गई है.

नैनीताल हाईकोर्ट ने यूकेएसएसएससी से मांगा जवाब: इस कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है, जो किसी अभ्यर्थी को दोबारा आरक्षण का लाभ लेने से रोकता हो. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इस दलील का संज्ञान लेते हुए आयोग (UKSSSC) से पूछा है कि खंडपीठ के आदेश के बावजूद किस आधार पर अभ्यर्थी का चयन निरस्त किया गया. अब इस बेहद महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी, जिसमें आयोग को कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना होगा.
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हाईकोर्ट का UKSSSC से जवाब तलब
पूर्व सैनिक यूकेएसएसएससी मुकदमा
HC SEEKS RESPONSE FROM UKSSSC

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