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परीक्षा पास करने के बावजूद UKSSSC ने रद्द किया था पूर्व सैनिक का आवेदन, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

​नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ग्रुप-सी भर्ती में एक पूर्व सैनिक का अभ्यर्थन निरस्त किए जाने के मामले में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission) से जवाब तलब किया है. भूतपूर्व सैनिक टीका सिंह द्वारा ये याचिका दायर की गई है. याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ में हुई.

पूर्व सैनिक की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई: याचिकाकर्ता का आरोप है कि लिखित परीक्षा, आयु पात्रता और टाइपिंग टेस्ट समेत सभी चरण सफलतापूर्वक पास करने तथा दस्तावेज सत्यापन होने के बाद आयोग ने उनका आवेदन रद्द कर दिया. आयोग ने इसके लिए राज्य सरकार के 22 मई 2020 के एक शासनादेश (जीओ) का हवाला दिया, जिसके तहत एक बार केंद्र सरकार की नौकरी में पूर्व सैनिक कोटे का लाभ लेने के बाद दोबारा इसका लाभ नहीं दिया जा सकता.