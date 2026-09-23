'वन बार–वन वोट' मामले में हाईकोर्ट का नोटिस, बार काउंसिल ऑफ इंडिया-उत्तराखंड बार काउंसिल से मांगा जवाब
नैनीताल हाईकोर्ट में 'वन बार–वन वोट' मामले में सुनवाई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और उत्तराखंड बार काउंसिल समेत 55 बार एसोसिएशनों से जवाब तलब
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 23, 2026 at 10:43 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड की विभिन्न बार एसोसिएशनों के चुनाव में लागू 'वन बार–वन वोट' व्यवस्था से संबंधित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने सभी संबंधित बार एसोसिएशनों को नोटिस जारी किया है. साथ ही न्यायालय ने मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को भी अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.
'वन बार–वन वोट' व्यवस्था से संबंधित याचिका पर सुनवाई: दरअसल, याचिका में उत्तराखंड बार काउंसिल चुनाव नियम, 2014 (Bar Council of Uttarakhand Election Rules, 2014) के नियम 40, अध्याय IV (Rule 40, Chapter IV) में निहित 'एक वर्ष में केवल एक बार में मतदान' संबंधी प्रावधान को चुनौती दी गई है. जिसमें कहा गया है कि उक्त प्रावधान 'वन बार–वन वोट' के मूल सिद्धांत से अलग एक अतिरिक्त समयगत प्रतिबंध लगाता है.
याचिका में ये भी मांग की गई है कि सभी बार एसोसिएशनों में सदस्यता सूची और पृथक मतदाता सूची तैयार की जाए. एक से अधिक बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता से यह स्पष्ट कराया जाए कि वो किस बार एसोसिएशन के चुनाव में अपना मताधिकार प्रयोग करना चाहता है? इसके लिए संबंधित अधिवक्ता द्वारा दिए गए घोषणा-पत्र/शपथपत्र के आधार पर मतदाता सूची का सत्यापन किए जाने की मांग की गई है.
याचिकाकर्ता की ओर से ये भी दलील दी गई कि प्रदेश की ज्यादातर बार एसोसिएशनों में चुनाव का कार्यकाल दो साल का है. जबकि, नियम में 'एक वर्ष में केवल एक बार' मतदान की शर्त रखी गई है. जिससे अलग-अलग बार एसोसिएशनों में अलग-अलग समय पर होने वाले चुनावों में मताधिकार को लेकर व्यावहारिक कठिनाई पैदा होती है.
6 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश: न्यायालय की ओर से मामले में नोटिस जारी किए जाने के साथ अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड समेत प्रदेश के करीब 55 बार एसोसिएशनों को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में अपना जवाब पेश करने को कहा है. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.
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