HC ने उत्तराखंड रोडवेज के कर्मचारियों के हक में सुनाया फैसला, फार्मासिस्टों के मामले पर भी हुई सुनवाई

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार 30 जनवरी को उत्तराखंड परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाया तो वहीं डिस्पेंसरी में उपनल के माध्यम से सालों से सेवारत फार्मासिस्टों के मामले में भी सुनवाई की.

उत्तराखंड परिवहन निगम का मामला: मामले के अनुसार जगदीश प्रसाद पंत, राम सिंह व सुरेश चंद्र मासीवाल ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि उत्तराखंड परिवहन निगम में कई सालों से संतोषजनक सेवा करने के बाद वे सेवानिवृत्त हुए हैं. सेवानिवृत्त होने के दौरान उनको सेवानिवृत्त के लाभ दिए गए, लेकिन अब निगम उनको दिए गए लाभों को उनसे रिकवरी कर रहा है, जो कि विभागीय नियमावली, उत्तराखंड हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है. क्योंकि एक बार दिए गए लाभों को दोबारा कर्मचारियों से नहीं वसूला जा सकता.

याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा वसूली की आदेश सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत है. इसलिए उनकी रिकवरी आदेश पर रोक लगाई जाय. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पूर्व के आदेश के क्रम पर उनकी रिकवरी आदेश पर रोक लगाते हुए याचिकायें निस्तारित कर दी हैं.

उपनल के जरिए लगे फार्मासिस्टों को दी बड़ी राहत: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य की डिस्पेंसरी में उपनल के माध्यम से वर्षों से सेवारत फार्मासिस्टों के स्थान पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने याचिका के अंतिम निस्तारण से पूर्व याचिकाकर्ताओं को पद पर बनाये रखने के निर्देश दिए हैं. साथ ही राज्य सरकार, चिकित्सा सेवा भर्ती बोर्ड, उपनल व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है.