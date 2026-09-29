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कांग्रेस विधायक अधिकारी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित, हाईकोर्ट में बहस पूरी

बीजेपी के प्रत्याशी पूरण सिंह फर्त्याल ने कांग्रेस प्रत्याशी खुशाल सिंह अधिकारी के चुनाव को चुनौती दी है

MLA KHUSHAL SINGH ADHIKARI
नैनीताल हाईकोर्ट (File Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 29, 2026 at 12:44 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोहाघाट के विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर सोमवार को सुनवाई की. मामले की अन्तिम सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की कोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है.

कांग्रेस विधायक के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी: कोर्ट इस मामले में लंबे समय से सुनवाई करती आई थी. सोमवार को कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट में हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि चुनाव याचिका को दायर किए हुए लंबा समय हो गया है. अगले साल विधानसभा चुनाव होना है. लेकिन अभी तक उनका मामला निस्तारित नहीं हुआ.

बीजेपी के पराजित उम्मीदवार ने दी है चुनौती: भाजपा नेता और तत्कालीन भाजपा उम्मीदवार पूरण सिंह फर्त्याल की ओर से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत चुनौती दी गई है. सोमवार को दोनों पक्षों की ओर से फाइनल बहस की गई. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कांग्रेस विधायक ए श्रेणी के ठेकेदार रहे हैं. उन्होंने इस बात का खुलासा अपने शपथ पत्र में नहीं किया है. उन्होंने अपनी और अपने परिवार की आय को भी शपथपत्र में नहीं दर्शाया है.

हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा: दूसरी ओर कांग्रेस विधायक की ओर से चुनाव याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि उन पर लगाये गये आरोप बेबुनियाद हैं. नामांकन से पहले उन्होंने ठेकेदारी से इस्तीफा दे दिया था. इसलिए आरोप गलत हैं. उन्होंने याचिका की पोषणीयता (Maintainability) पर भी सवाल उठाए. अंत में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चुनाव याचिका पर निर्णय सुरक्षित रख लिया.

2022 का विधानसभा चुनाव जीते थे अधिकारी: खुशाल सिंह अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं. वो 2022 के विधानसभा चुनाव में चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा सीट से जीते थे. खुशाल सिंह अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरन सिंह फरत्याल को 6,038 वोटों के अंतर से हराया था. कांग्रेस प्रत्याशी खुशाल सिंह अधिकारी को 32,950 वोट मिले थे. बीजेपी प्रत्याशी पूरन सिंह फरत्याल को 26,912 वोट मिले थे.
ये भी पढ़ें: लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के चुनाव को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई, जानिए क्या हुआ?

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