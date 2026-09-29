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कांग्रेस विधायक अधिकारी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित, हाईकोर्ट में बहस पूरी

कांग्रेस विधायक के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी: कोर्ट इस मामले में लंबे समय से सुनवाई करती आई थी. सोमवार को कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट में हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि चुनाव याचिका को दायर किए हुए लंबा समय हो गया है. अगले साल विधानसभा चुनाव होना है. लेकिन अभी तक उनका मामला निस्तारित नहीं हुआ.

बीजेपी के पराजित उम्मीदवार ने दी है चुनौती: भाजपा नेता और तत्कालीन भाजपा उम्मीदवार पूरण सिंह फर्त्याल की ओर से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत चुनौती दी गई है. सोमवार को दोनों पक्षों की ओर से फाइनल बहस की गई. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कांग्रेस विधायक ए श्रेणी के ठेकेदार रहे हैं. उन्होंने इस बात का खुलासा अपने शपथ पत्र में नहीं किया है. उन्होंने अपनी और अपने परिवार की आय को भी शपथपत्र में नहीं दर्शाया है.