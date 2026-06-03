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प्रतिबंधित मांस की तस्करी का आरोप, जेल में बंद तीन आरोपियों को मिली जमानत

नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित मांस की तस्करी के तीन आरोपियों को जमानत पर रिहा किया.

NAINITAL HIGH COURT
प्रतिबंधित मांस की तस्करी का आरोप (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 3, 2026 at 12:02 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के ग्राम ब्लेमपुर थाना झबरेड़ा और उधम सिंह नगर के आईटीआई में प्रतिबंधित मांस की तस्करी करने वाले आरोपियों की जमानत प्रार्थनापत्रों में अलग-अलग सुनवाई की. जमानत प्रार्थनापत्रों पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने दोनों मामले में जेल में बंद तीन आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए.

मामले के अनुसार, मुखबिर ने 12 मार्च 2026 को हरिद्वार की झबरेड़ा पुलिस को सूचना दी कि झबरेड़ा के ग्राम ब्लेमपुर में कुछ लोग खेत में गौ तस्करी कर रहे हैं. पुलिस मौके पर पहुंचीं तो उन्हें गेहूं के खेत में दस लोग दिखाई दिए. पुलिस को देखकर वे अलग अलग दिशाओं में भागकर गन्ने के खेतों में छिप गए. उनमें से पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया. पूछताछ के बाद तलाशी में युवक के पास 500 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ. इसके बाद पुलिस ने अन्य साथियों के बारे में भी पूछताछ की.

उधर, उधम सिंह नगर के आईटीआई थाना क्षेत्र में भी गौ तस्कसी हुई. उसमें भी पुलिस ने दो व्यक्तियों को प्रतिबंधित मांस के साथ पकड़ा. सुनवाई के दौरान इन आरोपियों की तरफ से कहा गया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. दर्ज मुकदमों में सह अभियुक्तों की जमानत हो चुकी है. उसी के आधार पर उन्हें भी जमानत पर रिहा किया जाए.

मामलों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए.

तिब्बती मूल की महिला को भारतीय नागरिकता देने का मामला: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में जन्मी तिब्बती मूल की महिला को आवेदन करने के बाद भी भारतीय नागरिकता नहीं दिए जाने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने देहरादून डीएम को निर्देश दिए कि वे एक तिब्बती मूल की महिला के भारतीय नागरिकता संबंधी आवेदन को सभी आवश्यक औपचारिकताओं और रिपोर्ट के साथ 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार को भेजें. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता तेनजिन त्सोमो द्वारा दायर एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए दिया.

याचिकाकर्ता ने कहा कि, नागरिकता नियम 2009 के तहत तय समय-सीमा बीत जाने के बाद भी उनका आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय में लंबित पड़ा हुआ है. याचिकाकर्ता तेनजिन त्सोमो का जन्म भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून स्थित देकीयिलिंग तिब्बती कॉलोनी में हुआ था और उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा देहरादून से ही प्राप्त की है. साल 2022 में उन्होंने एक भारतीय नागरिक, तेनजिन लोसेल से विवाह किया. इसके बाद, उन्होंने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(सी) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 3 अगस्त 2025 को देहरादून जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था. नागरिकता नियम 2009 के नियम 12 के अनुसार कलेक्टर को यह आवेदन प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राज्य सरकार को भेजना अनिवार्य था, लेकिन लंबे समय बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी.

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