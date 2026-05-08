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हरिद्वार नाबालिग गैंगरेप केस: HC ने सह आरोपी की मदद करने की आरोपी मां की जमानत याचिका खारिज की

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपनी 13 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने में कथित रूप से सह-आरोपी की सहायता करने की आरोपी महिला की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ ने आरोपी मां को जमानत देने से इनकार कर दिया.

मां पर अपने दो दोस्तों से अपनी 13 साल की नाबालिग बेटी का गैंग रेप करवाने का आरोप है: पीड़िता के पिता ने हरिद्वार में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उसमें आरोप लगाया गया था लड़की की मां ने पीड़िता को सह-आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. यह भी आरोप लगाया गया कि पीड़िता को जबरन शराब पिलाई गई. उसे हरिद्वार, आगरा, गाजियाबाद और वृंदावन की यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया. इन जगहों पर उससे कथित तौर पर दुष्कर्म हुआ.

राज्य सरकार ने जमानत याचिका का विरोध किया: आरोपी की ओर से यह तर्क दिया गया कि घटना के समय पीड़िता आवासीय विद्यालय में पढ़ रही थी, इसलिए उसे विभिन्न शहरों की यात्रा करवाना एक झूठा आरोप है. यह भी दलील दी गयी कि प्राथमिकी दर्ज करने में पांच महीने की देरी हुई, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह पैदा होता है. राज्य सरकार ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया.