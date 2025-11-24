ETV Bharat / state

रामनगर प्रतिबंधित मांस मामला, HC ने खारिज की बीजेपी नेता की जमानत याचिका, SSP को पेश होने को कहा

बीजेपी नेता मदन जोशी की अग्रिम जमानत याचिका को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 24, 2025 at 6:43 PM IST

3 Min Read
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट से बीजेपी नेता को बड़ा झटका लगा है. नैनीताल जिले के रामनगर में दंगा भड़काने की सुनियोजित साजिश करने के आरोप में फंसे बीजेपी नेता मदन जोशी की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मदन जोशी की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद एसएसपी नैनीताल को आठ दिसंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है.

आज हुई सुनवाई पर अन्य आरोपियों की तरफ से न्यायालय के समक्ष सरेंडर करने की बात कहते हुए याचिकाओं को वापस लिया गया. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में हुई.

मामले के अनुसार नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र के छोई में गोवंश के आरोप में 23 अक्टूबर को ड्राइवर नासिर की पिटाई की गई थी. इस मामले में नासिर की पत्नी नूरजहां की ओर से हाईकोर्ट में सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी.

नूरजहां की तरफ से कोर्ट को बताया कि स्थानीय नेता मदन जोशी द्वारा लगातार भड़काऊ फेसबुक पोस्ट और लाइव करके अपने 23 अक्टूबर के कृत्य को सही बताया जा रहा है. ऐसे करके लगातार धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही है.

नूरजहां की याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर पुलिस को आदेश दिया था कि वह सुनिश्चित करें कि मदन जोशी और उनके अन्य कोई फॉलोअर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट न करें और मदन जोशी द्वारा जो भी भड़काऊ पोस्ट की गई है, उनको जांच अधिकारी फेसबुक से हटवाए.

पुलिस के अधिवक्ता ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को बताया छोई में उस दिन वाहन में जो मांस ले जाया जा रहा था, वह भैंस का मांस था, जिसका निर्धारित लाइसेंस और फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट बरेली से आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया था. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर पुलिस को निर्देश दिया कि वो मदन जोशी के किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव में न आकर कानून और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाय.

जानिए पूरा मामला: नूरजहां ने अपनी याचिका में बताया कि 23 अक्टूबर 2025 के उनके पति नासिर छोई क्षेत्र में बरेली से मीट लेकर जा रहे थे. तभी गाड़ी में प्रतिबंधित मांस का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने नासिर हुसैन को पकड़ लिया था और उन पर हमला कर दिया था. भीड़ ने न केवल नासिर की पिटाई की. बल्कि, उसकी पिकअप गाड़ी में भी तोड़फोड़ की थी. इस दौरान नासिर गंभीर रूप से घायल हो गया था. बाद में उसकी पत्नी नूरजहां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था.

