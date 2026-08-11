टिहरी विस्थापितों के पुनर्वास से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, इंद्रमणि की विशेष अपील खारिज
नैनीताल हाईकोर्ट में टिहरी बांध परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास से जुड़े मामले पर सुनवाई, इंद्रमणि की विशेष अपील को किया खारिज
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 11, 2026 at 6:42 PM IST|
Updated : August 11, 2026 at 6:49 PM IST
नैनीताल: टिहरी बांध परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इंद्रमणि की विशेष अपील खारिज कर दी है. मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने 4 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था. अब 11 अगस्त को मामले में फैसला सुनाया.
खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें टिहरी बांध विस्थापित हिकमत सिंह पंवार को ऋषिकेश के पशुलोक स्थित पुनर्वास स्थल निर्मल ब्लॉक ए में कृषि भूखंड संख्या ई 31 (E 31) आवंटित करने के निर्देश दिए गए थे.
क्या है पूरा मामला? बता दें कि इंद्रमणि को साल 2013 में देहरादून के पटेलनगर के देहराखास में 1800 वर्ग मीटर कृषि और 200 वर्ग मीटर आवासीय भूखंड आवंटित हुए थे, जिन्हें 18 नवंबर 2013 के शासनादेश से निरस्त कर दिया गया था.
बाद में 6 अगस्त 2021 की लॉटरी में उन्हें हरिद्वार के पथरी बाग 3 (पश्चिम) में दो एकड़ कृषि भूखंड संख्या 330 और 200 वर्ग मीटर आवासीय भूखंड संख्या 89 आवंटित किए गए. उन्होंने भूखंड 330 को कृषि के लिए अनुपयुक्त बताते हुए ई 31 से अदला-बदली की मांग की थी.
खंडपीठ ने कहा कि नियमों के तहत भूखंडों की अदला-बदली संभव हो सकती है, लेकिन इससे किसी आवंटी को किसी विशेष भूखंड पर अधिकार नहीं मिल जाता. अदालत ने ये भी पाया कि विभाग ने भूखंड संख्या 330 को समतल करने और खाद डालने पर करीब 20 लाख रुपए खर्च किए. जबकि, बाद की जांच में वहां जलभराव नहीं पाया गया.
वहीं, हिकमत सिंह को साल 2013 में आवासीय भूखंड के साथ आधा एकड़ कृषि भूखंड संख्या 18 आवंटित हुआ था, लेकिन बाद में उसका आवंटन निरस्त कर दिया गया. उन्हें वैकल्पिक कृषि भूमि नहीं मिली. कोर्ट ने इंद्रमणि के उस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया कि हिकमत सिंह ने पूर्व में भूखंड बेचने का तथ्य छिपाया था.
अदालत ने कहा कि भूखंड 18 का आवंटन पहले ही निरस्त हो चुका था और उसका कब्जा टीएचडीसी के पास था, इसलिए उसका बिक्री विलेख प्रभावहीन था. कोर्ट को बताया गया कि एकल पीठ के आदेश का पालन करते हुए टीएचडीसी ने 15 अप्रैल 2025 को ई 31 का आवंटन कर उसी दिन हिकमत सिंह को कब्जा सौंप दिया था. ऐसे में खंडपीठ ने विशेष अपील में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाया और उसे खारिज कर दिया.
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