FCI अधिकारी के तबादले मामले में हस्तक्षेप करने से HC का इनकार, दुष्कर्म के दोषी की सजा भी निलंबित
नैनीताल हाईकोर्ट ने भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी के तबादले मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 29, 2025 at 10:44 PM IST
नैनीताल: भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अधिकारी भारत भूषण के तबादले के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. इसके अलावा एक अन्य मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दुष्कर्म के दोषी की सजा निलंबित करते हुए उसकी जमानत मंजूर कर दी है.
क्या है मामला: दरअसल, याचिकाकर्ता एफसीआई के हल्द्वानी मंडल कार्यालय में गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने अपने 7 अक्टूबर 2025 के तबादला आदेश को चुनौती दी थी. जिसके तहत उन्हें हल्द्वानी (नैनीताल) से श्रीनगर (गढ़वाल) स्थानांतरित किया गया था.
याचिकाकर्ता के अनुसार, उनके दो नाबालिग बच्चे हैं. जिनकी देखभाल के लिए हल्द्वानी में कोई नहीं है और उनके बीमार पिता की देखभाल भी उन्हें करनी पड़ती है. एफसीआई की ओर से बताया गया कि भारत भूषण ने हल्द्वानी में चार साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है.
पहले 2023 में उनका तबादला श्रीनगर (पौड़ी) किया गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के कारण वे हल्द्वानी में दो साल और कार्यरत रहे. इन तथ्यों के आधार पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने उनके स्थानांतरण आदेश पर हस्तक्षेप नहीं किया. हालांकि, उन्हें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन देने की छूट दी है.
दुष्कर्म के दोषी को जमानत मंजूर: वहीं, नैनीताल हाईकोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दुष्कर्म के दोषी की सजा निलंबित कर दिया है. साथ ही उसकी जमानत को मंजूर कर दिया है. इस मामले में याचिकाकर्ता को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश देहरादून की अदालत ने 28 मार्च 2024 को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई थी.
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि युवक के खिलाफ छेड़छाड़ का एक भी साक्ष्य नहीं है और पीड़िता के बयान भी विरोधाभासी हैं. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की पीठ ने पाया कि पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्य नकारात्मक थे.
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि प्रथम दृष्टया यह दोषसिद्धि पूरी तरह से पीड़िता के बयान पर आधारित प्रतीत होती है. पीठ ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराने से लेकर धारा 164 के बयान और अंत में ट्रायल चरण तक हर स्तर पर अपने बयानों को बदला है, जो विश्वास योग्य नहीं हैं.
पीड़िता ने जिस होटल में दुराचार होने की शिकायत की थी, उस होटल में भी उनके रुकने के साक्ष्य नहीं मिले. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी की सजा निलंबित कर उसे जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया.
