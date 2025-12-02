'कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग' टिप्पणी कर हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले को किया रद्द
नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के धोखाधड़ी के जुड़े मामले को रद्द किया. मामला देहरादून की निचली अदालत में चल रहा था.
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक व्यक्ति के खिलाफ देहरादून की निचली अदालत में चल रहे धोखाधड़ी के पूरे आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि, यह मामला 'कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग' का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां राज्य प्राधिकारी अपने ही बयानों से पलट रहे हैं. न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने अपने फैसले में एक आपराधिक मुकदमे में जारी चार्जशीट और सम्मन आदेश को रद्द कर दिया.
याचिकाकर्ता रणजीत सिंह के वकील ने तर्क दिया था कि आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के लिए लेन-देन की शुरुआत से ही 'धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा' होना आवश्यक है. कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए पाया कि जब संपत्ति को किराए पर देने का पहला लेन-देन हुआ था, तब रणजीत सिंह की आयु मात्र दो वर्ष थी.
कोर्ट ने कहा कि इतनी कम उम्र में आवेदक किसी भी इरादे का गठन नहीं कर सकता था और इसलिए उसे धोखाधड़ी का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. कोर्ट ने आवेदक को 'डोली इनकैपैक्स' के सिद्धांत से संरक्षित माना.
हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि विवादित संपत्ति को लेकर पक्षों के बीच लंबे समय से सिविल मुकदमे चल रहे हैं. इन सभी सिविल कार्यवाहियों में, राज्य और एसएसपी देहरादून ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि आवेदक के पूर्वज संपत्ति के मालिक थे और राज्य केवल एक किरायेदार था.
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि जब सभी अदालतों ने आवेदक के पक्ष में फैसला सुनाया और राज्य प्राधिकरण को बेदखल करने का आदेश दिया गया, तो राज्य प्राधिकरण ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से झूठी एफआईआर दर्ज करा दी. प्राधिकरण की ओर से कहा गया था कि आवेदक की मां संपत्ति की मालिक नहीं थीं और यह संपत्ति एक मुस्लिम परिवार की थी, जो विदेश जा चुका है. इसलिए यह 'एस्चीट' के माध्यम से सरकार के पास आ गई है.
कोर्ट ने इस विरोधाभास को देखते हुए इसे 'कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग' माना. कोर्ट ने कहा कि पुलिस ऐसे मामले में 'अपने ही मामले में न्यायाधीश' की तरह काम कर रही है. हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत प्राप्त अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया, ताकि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोका जा सके.
