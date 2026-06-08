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आईआईएम ने पूर्व प्रोफेसर को राहत, हाईकोर्ट ने विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई को किया समाप्त, जानें पूरा मामला

नैनीताल हाई कोर्ट ने IIM काशीपुर के पूर्व प्रोफेसर के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही रद्द कर दी.

IIM relieves former professor
आईआईएम ने पूर्व प्रोफेसर को राहत (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 8, 2026 at 8:58 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) काशीपुर के एक पूर्व प्रोफेसर, केएम बहरुल इस्लाम को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रही विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई को समाप्त ठहराया है. न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि इस्तीफा स्वीकार होने के बाद संस्थान और कर्मचारी के बीच का सेवकीय संबंध समाप्त हो जाता है. ऐसे में विभागीय कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती.

याचिकाकर्ता वर्ष 2012 में आईआईएम काशीपुर में एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त हुए थे. वर्ष 2014 में उन्हें प्रोफेसर पद पर पदोन्नति मिली. उन्होंने 31 अक्टूबर 2024 को अपना इस्तीफा दिया था, जिसे संस्थान के सक्षम प्राधिकारी ने 30 जनवरी 2025 को स्वीकार कर लिया.

याचिका में प्रोफेसर ने अपने विरुद्ध शुरू की गई विभागीय कार्रवाई, आरोपपत्रों और जांच प्रक्रिया को चुनौती दी थी. साथ ही उन्होंने आईआईएम काशीपुर के कुछ नियमों और विनियमों की वैधता पर भी प्रश्न उठाते हुए उन्हें संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 21 और 311 के विपरीत बताया था.

आईआईएम काशीपुर की ओर से अदालत को बताया कि इस्तीफा स्वीकार होने के बाद विभागीय जांच जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता और याचिका स्वतः निष्प्रभावी हो चुकी है. संस्थान की ओर से दिए गए इस स्पष्ट बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया.

खंडपीठ ने आईआईएम काशीपुर के सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के लंबित देयों का निस्तारण कर उन्हें तीन माह के भीतर भुगतान किया जाए. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विभागीय जांच इस्तीफा स्वीकार होने के कारण समाप्त हो गई है. इसलिए उनके खिलाफ जारी आरोप पत्र भविष्य में किसी अन्य संस्थान में रोजगार प्राप्त करने में बाधा नहीं बनेगा.

आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रोक: एक दूसरे मामले में, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में दर्ज एक आपराधिक मुकदमे में आरोपी याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका स्वीकार करते हुए निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी किया है.

मामले के अनुसार, देवकी नंदन व अन्य का कहना है कि उन्होंने स्वामी हरि हरानंद से 31 अगस्त 2022 को विवादित संपत्ति की विधिवत पंजीकृत विक्रय विलेख (सेल डीड) निष्पादित किया था. इसके बदले याचिकाकर्ता द्वारा आरटीजीएस के माध्यम से 10 लाख रुपए की बिक्री राशि भी प्रतिवादी के बैंक खाते में हस्तांतरित की गई थी. बाद में भूमि के क्षेत्रफल और सीमाओं से संबंधित कुछ विसंगतियां सामने आने पर 5 अगस्त 2024 को एक संशोधन विलेख (करेक्शन डीड) भी पंजीकृत कराया गया.

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि, इन पंजीकृत दस्तावेजों के बावजूद स्वामी हरि हरानंद ने एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि वह लगभग 80 वर्ष का बुजुर्ग है और अपनी संपत्ति के लिए एक ट्रस्ट बनाना चाहता था. आरोप है कि याचिकाकर्ता ने ट्रस्ट के दस्तावेज तैयार कराने और पंजीकरण में सहायता करने का विश्वास दिलाया, लेकिन धोखाधड़ी और गलत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से ट्रस्ट डीड के स्थान पर अपने दामाद के पक्ष में बिक्री विलेख पंजीकृत करा लिया.

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