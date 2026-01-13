ETV Bharat / state

संग्रह अमीन की बर्खास्तगी का आदेश रद्द, हाईकोर्ट ने कहा- निष्पक्ष और नियम के अनुरूप हो जांच

अल्मोड़ा के संग्रह अमीन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है.

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 13, 2026 at 10:11 PM IST

3 Min Read
नैनीताल: हाईकोर्ट ने अनुशासनिक कार्रवाई में गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितताओं को देखते हुए एक संग्रह अमीन की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है. न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता पूरन सिंह बिष्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच की प्रक्रिया निष्पक्ष और नियमों के अनुरूप होनी चाहिए, अन्यथा वो कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है.

दरअसल, यह मामला अल्मोड़ा जिले की भनोली तहसील का है. जहां याचिकाकर्ता को साल 1989 में सीजनल संग्रह अमीन के रूप में नियुक्त किया गया था. लंबे कानूनी संघर्ष के बाद साल 2008 में उन्हें नियमित कर्मचारी के समान लाभ दिए गए थे. हालांकि, साल 2009 में विभाग ने उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की और 20 गंभीर आरोपों के आधार पर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. याचिकाकर्ता ने इस निष्कासन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि इस मामले में 'उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003' का उल्लंघन किया गया है. कोर्ट ने पाया कि जांच अधिकारी ने ही आरोप पत्र जारी किया था और जांच रिपोर्ट में खुद ही सजा की सिफारिश भी कर दी थी. न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय ने कहा कि जांच अधिकारी को केवल आरोपों की सच्चाई का पता लगाना होता है, उसे सजा का सुझाव देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है.

हाईकोर्ट ने 'ललिता वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' और सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जांच अधिकारी की नियुक्ति केवल तभी होनी चाहिए, जब आरोपी कर्मचारी आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दे. इस मामले में नियम 8 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया, जिसके तहत जांच अधिकारी को दंड के बारे में कोई भी सिफारिश करने से स्पष्ट रूप से रोका गया है.

बर्खास्तगी के आदेश पूरी तरह से निरस्त: कोर्ट ने याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी के आदेशों 2009 और 2018 को पूरी तरह निरस्त कर दिया है. साथ ही आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को सेवा में निरंतरता के साथ बहाल किया जाए. उन्हें उनके पिछले वेतन और अन्य मौद्रिक लाभों का 50 फीसदी हिस्सा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता की स्थिति को साल 2008 के उस आदेश के अनुरूप बहाल किया है, जहां उन्हें नियमित कर्मचारी के लाभ मिले थे.

वहीं, सक्षम प्राधिकारी को ये छूट दी है कि यदि वे चाहें तो मामले में नए सिरे से निर्णय ले सकते हैं. कोर्ट ने सुझाव दिया कि चूंकि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के करीब है, इसलिए यदि संभव हो तो निष्कासन के बजाय कोई कम गंभीर दंड देने पर विचार किया जाए. यदि विभाग जांच जारी रखना चाहता है तो उसे साल 2010 के संशोधित नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.

