नैनीताल हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर सुनाया अहम फैसला, जानिए पूरा मामला

नैनीताल: संविदा कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की एकलपीठ ने उत्तराखंड परिवहन निगम में संविदा परिचालक (कंडक्टर) के पद पर तैनात गंगा जोशी की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी संविदा कर्मचारी को कदाचार के आधार पर हटाया जाता है तो बिना उचित विभागीय जांच और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए उसे बर्खास्त करना असंवैधानिक है.

साल 1998 में संविदा परिचालक के रूप में मिली थी नियुक्ति: दरअसल, याचिकाकर्ता गंगा जोशी को साल 1998 में परिवहन निगम में संविदा परिचालक के रूप में नियुक्त किया गया था. मार्च 2011 में उन पर आरोप लगा कि उन्होंने टिकट मशीन में हेराफेरी कर 1062 'जीरो बैलेंस' टिकट जारी किए, जिससे निगम को 45,407 रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ. इस आरोप में सहायक महाप्रबंधक काठगोदाम ने 26 मार्च 2011 को उनकी सेवाएं समाप्त करते हुए उनकी जमानत राशि और देयकों को भी जब्त कर लिया था.

गंगा जोशी के अधिवक्ता ने दी ये दलील: वहीं, गंगा जोशी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एमसी कांडपाल ने दलील दी कि उन्हें टिकट मशीन चलाने का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया था. मशीन में तकनीकी खराबी या अनजाने में बटन दबने के कारण जीरो टिकट निकले थे. उन्होंने तर्क दिया कि बर्खास्तगी का आदेश 'कलंककारी' है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं. बिना किसी विस्तृत जांच के सीधे सेवा समाप्ति का आदेश देना कानूनन गलत है.

परिवहन निगम के अधिवक्ताओं ने किया विरोध: परिवहन निगम के अधिवक्ताओं ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि गंगा जोशी पहले भी बिना टिकट यात्री ले जाने के मामलों में दोषी पाई गई थीं. विभाग का तर्क था कि चूंकि वे एक संविदा कर्मचारी थीं, इसलिए उन पर नियमित विभागीय अनुशासनात्मक नियमावली लागू नहीं होती. निगम ने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में विश्वास टूटने पर सेवा समाप्ति का निर्णय सही है.