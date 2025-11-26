नैनीताल हाईकोर्ट से सीआईएसएफ जवान को बड़ी राहत, भरण-पोषण आदेश और वसूली वारंट निरस्त
नैनीताल हाईकोर्ट से सीआईएसएफ जवान के खिलाफ पारिवारिक न्यायालय से पारित भरण-पोषण आदेश और वसूली वारंट निरस्त
नैनीताल: सीआईएसएफ (CISF) जवान के खिलाफ पारिवारिक न्यायालय की ओर से पारित भरण-पोषण के एकपक्षीय आदेश और वसूली वारंट को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है. न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि न्याय के हित में दूसरे पक्ष को अपना बचाव पेश करने का उचित अवसर दिया जाना आवश्यक है.
दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय विकासनगर के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत पत्नी को 15,000 रुपए मासिक भरण-पोषण देने और 75,000 रुपए की वसूली का निर्देश दिया गया था.
क्या है पूरा मामला? एक महिला ने साल 2023 में धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का वाद दायर किया था. जबकि, उसके पति तमिलनाडु में सीआईएसएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे. उन्होंने अदालत को बताया कि विभागीय छुट्टी मंजूर न होने के कारण वे 5 अक्टूबर 2023 को पारिवारिक न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे.
उनकी अनुपस्थिति में निचली अदालत ने एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए 10 नवंबर 2023 को फैसला सुना दिया था. इसके बाद याची ने आदेश को वापस लेने के लिए धारा 126(2) के तहत आवेदन किया, जिसे भी पारिवारिक न्यायालय ने खारिज कर दिया था.
हाईकोर्ट में याची के वकील ने तर्क दिया कि पारिवारिक न्यायालय ने मामले में जल्दबाजी दिखाई और याची की नौकरी की परिस्थितियों पर विचार नहीं किया. ये दलील दी गई कि याची जान बूझकर अदालत से अनुपस्थित नहीं थे.
बल्कि, राज्य से बाहर तैनाती और अवकाश की अनुपलब्धता के कारण मजबूर थे. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने का वास्तविक अवसर दिए बिना उनके खिलाफ फैसला सुनाना और वसूली की कार्रवाई शुरू करना अनुचित है.
न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद टिप्पणी की कि पारिवारिक न्यायालय ने याची की दूरदराज तैनाती और सरकारी सेवा की बाध्यताओं को नजरअंदाज किया. न्यायमूर्ति ने कहा कि भरण-पोषण की कार्रवाई भले ही संक्षिप्त प्रकृति की होती है, लेकिन जिस पक्ष के खिलाफ आदेश पारित किया जा रहा है, उसे सुनवाई का पर्याप्त मौका मिलना चाहिए.
कोर्ट ने पाया कि याची ने एक पक्षीय आदेश की जानकारी मिलते ही तत्काल अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जो उनकी नेक नीयती को दर्शाता है. हाईकोर्ट ने मामले को दोबारा पारिवारिक न्यायालय विकासनगर को भेजते हुए निर्देश दिया कि दोनों पक्षों को सुनकर गुण-दोष के आधार पर नया फैसला लिया जाए.
इसके अलावा अदालत ने एक विशेष निर्देश देते हुए कहा कि चूंकि याची राज्य से बाहर तैनात है, इसलिए यदि उसकी भौतिक उपस्थिति संभव न हो तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्रवाई में भाग लेने की अनुमति दी जाए.
आंगनबाड़ी वर्कर के चयन मामले में बड़ी राहत: नैनीताल हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी वर्कर के चयन से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता को बड़ी राहत दी है. न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ ने याचिकाकर्ता के चयन को रद्द करने वाले 2 अगस्त 2019 के आदेश और उसके सभी परिणामी आदेशों को रद्द कर दिया है. साथ ही याची की नियुक्ति का आदेश दिया है.
बता दें कि याचिकाकर्ता रीना कश्यप निवासी मातावालाबाग (रुड़की) जो पहले आंगनबाड़ी सहायक के रूप में कार्यरत थीं, उसने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लिया था. जिसमें उसका चयन भी हो गया, लेकिन उसका चयन इस आधार पर रोक दिया गया कि वो 'मातावाला बाग' नामक इलाके की निवासी नहीं है.
इस मामले में याची ने उप जिलाधिकारी रुड़की से आरटीआई से मांगी जानकारी के अनुसार, 'मातावाला बाग' 'मोहल्ला पुरानी तहसील' के अंतर्गत आता है. नगर निगम की ओर से जारी वार्डों की सूची में क्रम संख्या 19 पर 'पुरानी तहसील' को 'वार्ड' के रूप में दर्शाया गया है. जो इसी आंगनबाड़ी केंद्र की निवासी थी. इस आधार पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नियुक्ति का आदेश दिया है.
