नैनीताल हाईकोर्ट से सीआईएसएफ जवान को बड़ी राहत, भरण-पोषण आदेश और वसूली वारंट निरस्त

नैनीताल: सीआईएसएफ (CISF) जवान के खिलाफ पारिवारिक न्यायालय की ओर से पारित भरण-पोषण के एकपक्षीय आदेश और वसूली वारंट को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है. न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि न्याय के हित में दूसरे पक्ष को अपना बचाव पेश करने का उचित अवसर दिया जाना आवश्यक है.

दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय विकासनगर के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत पत्नी को 15,000 रुपए मासिक भरण-पोषण देने और 75,000 रुपए की वसूली का निर्देश दिया गया था.

क्या है पूरा मामला? एक महिला ने साल 2023 में धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का वाद दायर किया था. जबकि, उसके पति तमिलनाडु में सीआईएसएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे. उन्होंने अदालत को बताया कि विभागीय छुट्टी मंजूर न होने के कारण वे 5 अक्टूबर 2023 को पारिवारिक न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे.

उनकी अनुपस्थिति में निचली अदालत ने एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए 10 नवंबर 2023 को फैसला सुना दिया था. इसके बाद याची ने आदेश को वापस लेने के लिए धारा 126(2) के तहत आवेदन किया, जिसे भी पारिवारिक न्यायालय ने खारिज कर दिया था.

हाईकोर्ट में याची के वकील ने तर्क दिया कि पारिवारिक न्यायालय ने मामले में जल्दबाजी दिखाई और याची की नौकरी की परिस्थितियों पर विचार नहीं किया. ये दलील दी गई कि याची जान बूझकर अदालत से अनुपस्थित नहीं थे.

बल्कि, राज्य से बाहर तैनाती और अवकाश की अनुपलब्धता के कारण मजबूर थे. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने का वास्तविक अवसर दिए बिना उनके खिलाफ फैसला सुनाना और वसूली की कार्रवाई शुरू करना अनुचित है.

न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद टिप्पणी की कि पारिवारिक न्यायालय ने याची की दूरदराज तैनाती और सरकारी सेवा की बाध्यताओं को नजरअंदाज किया. न्यायमूर्ति ने कहा कि भरण-पोषण की कार्रवाई भले ही संक्षिप्त प्रकृति की होती है, लेकिन जिस पक्ष के खिलाफ आदेश पारित किया जा रहा है, उसे सुनवाई का पर्याप्त मौका मिलना चाहिए.