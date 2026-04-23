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गैंगस्टर एक्ट मामले में दो लोगों को बड़ी राहत, नैनीताल हाईकोर्ट ने रद्द की सजा, जानिए पूरा मामला

नैनीताल हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक पुराने मामले में सुनाया अहम फैसला, दो लोगों की दोषसिद्धि और सजा को किया रद्द

Uttarakhand High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 23, 2026 at 6:40 PM IST

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नैनीताल: गैंगस्टर एक्ट के एक पुराने मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए दो लोगों की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया है. न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने नैनीताल जिले के हेमू पंत उर्फ हेमू कालू और मनीष उर्फ कंचू मटियानी की ओर से दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की आवश्यक शर्तों को साबित करने में विफल रहा है.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) नैनीताल ने 19 अगस्त 2013 को हेमू पंत उर्फ हेमू कालू और मनीष उर्फ कंचू मटियानी को गैंगस्टर के तहत दोषी ठहराया था. तब उन्हें तीन साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, जिसे अब नैनीताल हाईकोर्ट ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया है.

सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं की ओर से उनके अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पूरा मामला केवल पुलिस के तैयार किए गए गैंग चार्ट और पुराने आपराधिक इतिहास पर आधारित था. हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि केवल पिछले मामलों का पंजीकरण या आपराधिक पृष्ठभूमि होना ही गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा का आधार नहीं हो सकता.

अदालत ने कहा कि जब तक यह साबित न हो कि आरोपी किसी संगठित गिरोह के रूप में निरंतर गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल थे, तब तक उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता. अभियोजन पक्ष का पूरा मामला केवल पुलिस अधिकारियों की गवाही पर टिका था. किसी भी स्वतंत्र सार्वजनिक गवाह का परीक्षण नहीं किया गया था.

इसके अलावा सह-आरोपियों की रिहाई भी उनके बरी होने का आधार बने. इस तरह से विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) नैनीताल से सजा पाए हेमू पंत और मनीष को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने दोनों की सजा को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है.

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GANGSTER BAIL IN UTTARAKHAND
NAINITAL HIGHCOURT QUASH CONVICTION
नैनीताल गैंगस्टर एक्ट सजा रद्द
नैनीताल हाईकोर्ट सजा निलंबित
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