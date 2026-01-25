ETV Bharat / state

उधम सिंह नगर के याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक, जानिए मामला

दुष्कर्म और पॉक्सो जैसी गंभीर आपराधिक मामले में याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, शिकायतकर्ता को नोटिस जारी, सरकार से जवाब तलब

Uttarakhand High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 25, 2026 at 7:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उधम सिंह नगर जिले के आईटीआई थाने में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत दी है. न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने दुष्कर्म और पॉक्सो जैसी गंभीर धाराओं के तहत दर्ज मुकदमे में आरोपियों की गिरफ्तारी पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को जांच में पूर्ण सहयोग करना होगा.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, यह पूरा उधम सिंह नगर जिले के आईटीआई थाना क्षेत्र का है. जहां 11 जनवरी 2026 को विकास यादव समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस शिकायत में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं, जिसमें दुष्कर्म (धारा 64) और लज्जा भंग (धारा 74) शामिल हैं, के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत आरोप लगाए गए थे. जिस पर याचिकाकर्ताओं ने इस एफआईआर को रद्द करने और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

याचिकाकर्ताओं को झूठा फंसाने का आरोप: वहीं, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं को मामले में झूठा फंसाया गया है. कोर्ट को बताया गया कि वास्तव में दूसरे पक्ष (शिकायतकर्ता पक्ष) ने ही याचिकाकर्ताओं के साथ मारपीट की थी. वकील का दावा है कि अपनी गलती छिपाने और याचिकाकर्ताओं पर दबाव बनाने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण तरीके से यह झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसका कोई कानूनी या तथ्यात्मक आधार नहीं है.

शिकायतकर्ता को नोटिस जारी, सरकार से जवाब तलब: वहीं, न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने मामले की गंभीरता और दोनों पक्षों के तर्कों को देखते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है और सरकार से जवाब मांगा है. अंतरिम राहत के तौर पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि जांच के दौरान याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार न किया जाए, बशर्ते वे पुलिस जांच में सहयोग करें. इस मामले में अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी. फिलहाल, याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

PETITIONER ARREST INTERIM STAY
UDHAM SINGH NAGAR POCSO ACCUSED
नैनीताल हाईकोर्ट गिरफ्तारी पर रोक
उधम सिंह नगर पॉक्सो आरोपी
NAINITAL HIGH COURT CRIMINAL CASES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.