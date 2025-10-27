हरिद्वार ज्वेलरी शॉप डकैती मामले में आरोपी को रिहा करने के आदेश, इन मामलों पर भी हुई सुनवाई
हरिद्वार ज्वेलरी शॉप में डकैती के मामले में आरोपी को राहत, कोर्ट ने दिया रिहा करने का आदेश, इन केसों पर भी हुई सुनवाई
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 27, 2025 at 10:53 PM IST
नैनीताल: हरिद्वार के रानीपुर में ज्वेलरी की दुकान में हुई डकैती के आरोपी नितिन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जबकि, वो दो साल से जेल में बंद था. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने संबंधित जेल अथॉरिटी को निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. वहीं, बागेश्वर में आंख फोड़ने वाले आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हुई है. इसके अलावा खटीमा में डकैती मामले में आरोपियों को बरी करने के आदेश हुए हैं.
क्या था मामला? बीती 8 जून 2022 को हरिद्वार के रानीपुर थाने में शिकायतकर्ता (एक जौहरी) की दुकान पर कुछ अज्ञात हथियारबंद लोगों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था. जिसमें नितिन भी आरोपी था. जिसकी जमानत अर्जी की सुनवाई में कोर्ट ने माना कि चार्जशीट दाखिल होने और आरोप तय होने के बाद परिस्थिति में बदलाव आया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले 'संजय चंद्रा बनाम सीबीआई' 2012 एससीसी 40 को आधार बनाते हुए कोर्ट ने कहा कि 'स्वतंत्रता नियम है और हिरासत अपवाद' है.
इसके अलावा आरोपी दो साल से ज्यादा समय से जेल में है. जबकि, मुकदमे की सुनवाई में प्रगति धीमी है. लंबी विचाराधीन कैद को व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन माना गया. इसके अलावा आरोपी की पहचान का अभाव होने व अन्य आरोपियों को पूर्व में जमानत मिलना भी नितिन की जमानत का आधार बनी. वहीं, सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोई पर्याप्त सबूत पेश न करने के आधार पर आरोपी को निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं.
बागेश्वर में आंख फोड़ने वाले आरोपियों की जमानत याचिका खारिज: वहीं, नैनीताल हाईकोर्ट ने जानलेवा हमला करने के प्रयास में एक व्यक्ति की आंख फोड़ने के आरोपी नूर आलम और शहजाद को जमानत याचिका खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि अपराध की गंभीरता, पीड़ित को लगी स्थायी और अपरिवर्तनीय चोट (बाएं आंख की रोशनी का पूरी तरह चले जाना) और प्रथम दृष्टया मजबूत साक्ष्य के चलते आरोपियों को इस स्तर पर जमानत नहीं दी जा सकती.
बीती 24 मार्च 2024 को शिकायतकर्ता तनवीर ने बागेश्वर के कांडा थाने में रिपोर्ट लिखाई थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि काम के दौरान साइट पर हुए झगड़े के बाद ठेकेदार शाहिद अहमद ने उन्हें गाली दी और अपने मजदूरों को उन पर हमला करने का निर्देश दिया. इसी निर्देश के बाद नूर आलम और शहजाद समेत अन्य लोगों ने लाठी, लोहे की रॉड और चाकू से उन पर हमला किया, जिससे उनकी बाईं आंख में गंभीर चोट लगी और आखिरकार सर्जरी से आंख निकालनी पड़ी.
डकैती के मामले में आरोपी बरी: वहीं, नैनीताल हाईकोर्ट ने हथियारों के बल पर डकैती करने के आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश खटीमा के फैसले को रद्द करते हुए इन सभी को आरोपों से बरी कर दिया है. आरोपी धर्मेंद्र कुमार उर्फ समीर मलिक और इससे जुड़ी तीन अन्य अपीलों की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आशीष नैथानी ने उधम सिंह नगर के खटीमा के अपर सत्र न्यायाधीश की ओर से 24 फरवरी 2021 को पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेशों को निरस्त कर दिया है.
अपीलों में दोषमुक्ति का सबसे बड़ा कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 395 (डकैती) के तहत अपराध साबित करने के लिए जरूरी पांच या अधिक व्यक्तियों की अनिवार्य संख्या का अभाव रहा. आईपीसी की धारा 391 के अनुसार, डकैती तब होती है, जब पांच या उससे ज्यादा व्यक्ति मिलकर या प्रयास करके लूट करते हैं. अभियोजन पक्ष ने केवल चार अभियुक्तों धर्मेंद्र कुमार उर्फ समीर मलिक, मनमत राय, संजीव मजूमदार और प्रदीप कुमार उर्फ कालिया के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. साथ ही उनका विचारण किया गया.
न्यायालय ने पाया कि पांचवें व्यक्ति की उपस्थिति या संलिप्तता स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिसके कारण डकैती के अपराध का आधार ही समाप्त हो जाता है. इसके अलावा धमकी देने का कारण, स्वतंत्र गवाहों के अभाव, एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी भी इन आरोपियों के बरी होने का कारण बना.
ये भी पढ़ें-