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किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव मामले में सुनवाई, 3 हफ्ते के भीतर मतगणना करने के आदेश

क्यों नहीं कराया जा रहा मतगणना? मामले में आज यानी 30 सितंबर को राज्य सरकार की ओर से मतगणना करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया. जिसमें कहा गया कि इसके लिए सरकार को समय दिया जाए. क्योंकि, वोटिंग के समय बूथ स्थलों में हंगामा हुआ था. जिसकी वजह से वहां पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी.

वोटिंग के बाद रिजल्ट मत पेटियों में बंद हो चुका है. चुनाव हुए एक हफ्ते होने को है. इसलिए उसका रिजल्ट घोषित करने के लिए सरकार को दो हफ्ते का समय दिया जाए. क्योंकि, सरकार को वहां पर कानून व्यवस्था भी बनाए रखनी है. जिस पर कोर्ट ने सरकार को दो की जगह तीन हफ्ते का समय देते हुए मतगणना करने को कहा है.

पिछली सुनवाई में क्या हुआ था? बता दें कि पिछली तिथि को हाईकोर्ट ने 'राज्य चुनाव आयोग की ओर से मतगणना न करने संबंधित आदेश' पर रोक लगाते हुए कहा था कि जब चुनाव हो गया है, तो अब मतगणना पर क्यों रोक लगाई गई है? इसलिए मतगणना जल्द शुरू कराई जाए. आज इस मामले में किच्छा निवासी अलीना मलिक ने बीते दिनों हुए चुनाव की मतगणना कराने की मांग की गई थी.

गौर हो कि पिछली तारीख में सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग ने कोर्ट की एकलपीठ को अवगत कराया था कि दोनों नगर पालिकाओं में 22 सितंबर को मतदान कराया जाएगा. इसको लेकर आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है. जबकि, मतदान के बाद होने वाली मतगणना को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखा गया है.

चुनाव आयोग की अधिसूचना के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख नियत की थी. आज मतगणना को लेकर आयोग और राज्य सरकार के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई. जिस पर आज खंडपीठ ने उक्त आदेश पारित किया.

22 सितंबर को हो चुका मतदान: बता दें कि 22 सितंबर को दोनों नगर पालिका किच्छा और सिरौली कलां में मतदान भी कराया गया, लेकिन उसका परिणाम जारी नहीं किया गया. मतदान के दिन काफी हंगामा भी देखने को मिला था. जहां मतदान संपन्न होने के बाद स्ट्रांग रूम में मतपेटियों को रखने को लेकर विवाद हो गया था.

जिस पर कांग्रेस से किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ और बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के समर्थक आमने सामने आ गए. बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था में स्ट्रांग रूम के सामने की ओर तिरपाल लगाए जाने के विरोध में विधायक तिलक राज बेहड़ धरने पर बैठ गए. जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी राजेश प्रताप सिंह भी अपने समर्थकों के साथ धरने में शामिल हुए.