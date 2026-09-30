किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव मामले में सुनवाई, 3 हफ्ते के भीतर मतगणना करने के आदेश
22 सितंबर को किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव को लेकर मतदान हो चुका है. अब तीन हफ्ते के भीतर मतगणना करना होगा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 30, 2026 at 4:22 PM IST
नैनीताल: किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका में हुए चुनाव की मतगणना नहीं कराने को लेकर राज्य चुनाव आयोग और सरकार के आदेश को चुनौती देती याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए तीन हफ्ते के भीतर मतगणना करने को कहा है.
क्यों नहीं कराया जा रहा मतगणना? मामले में आज यानी 30 सितंबर को राज्य सरकार की ओर से मतगणना करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया. जिसमें कहा गया कि इसके लिए सरकार को समय दिया जाए. क्योंकि, वोटिंग के समय बूथ स्थलों में हंगामा हुआ था. जिसकी वजह से वहां पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी.
वोटिंग के बाद रिजल्ट मत पेटियों में बंद हो चुका है. चुनाव हुए एक हफ्ते होने को है. इसलिए उसका रिजल्ट घोषित करने के लिए सरकार को दो हफ्ते का समय दिया जाए. क्योंकि, सरकार को वहां पर कानून व्यवस्था भी बनाए रखनी है. जिस पर कोर्ट ने सरकार को दो की जगह तीन हफ्ते का समय देते हुए मतगणना करने को कहा है.
पिछली सुनवाई में क्या हुआ था? बता दें कि पिछली तिथि को हाईकोर्ट ने 'राज्य चुनाव आयोग की ओर से मतगणना न करने संबंधित आदेश' पर रोक लगाते हुए कहा था कि जब चुनाव हो गया है, तो अब मतगणना पर क्यों रोक लगाई गई है? इसलिए मतगणना जल्द शुरू कराई जाए. आज इस मामले में किच्छा निवासी अलीना मलिक ने बीते दिनों हुए चुनाव की मतगणना कराने की मांग की गई थी.
गौर हो कि पिछली तारीख में सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग ने कोर्ट की एकलपीठ को अवगत कराया था कि दोनों नगर पालिकाओं में 22 सितंबर को मतदान कराया जाएगा. इसको लेकर आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है. जबकि, मतदान के बाद होने वाली मतगणना को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखा गया है.
चुनाव आयोग की अधिसूचना के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख नियत की थी. आज मतगणना को लेकर आयोग और राज्य सरकार के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई. जिस पर आज खंडपीठ ने उक्त आदेश पारित किया.
22 सितंबर को हो चुका मतदान: बता दें कि 22 सितंबर को दोनों नगर पालिका किच्छा और सिरौली कलां में मतदान भी कराया गया, लेकिन उसका परिणाम जारी नहीं किया गया. मतदान के दिन काफी हंगामा भी देखने को मिला था. जहां मतदान संपन्न होने के बाद स्ट्रांग रूम में मतपेटियों को रखने को लेकर विवाद हो गया था.
जिस पर कांग्रेस से किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ और बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के समर्थक आमने सामने आ गए. बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था में स्ट्रांग रूम के सामने की ओर तिरपाल लगाए जाने के विरोध में विधायक तिलक राज बेहड़ धरने पर बैठ गए. जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी राजेश प्रताप सिंह भी अपने समर्थकों के साथ धरने में शामिल हुए.
मौके पर मामला बिगड़ता देख स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात करना पड़ा. इसी बीच बीजेपी से पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भी मौके पर पहुंच गए. जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली.
आरोप है कि राजेश शुक्ला और राजेश प्रताप सिंह के बीच हाथापाई भी हुई. जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए वर्तमान विधायक तिलक राज बेहड़ और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला को हिरासत में लिया. दोनों के भावुक होते वीडियो भी सामने आए. उधर, इस मामले पर जमकर सियासी गहमागहमी भी देखने को मिली.
गौर हो कि किच्छा निवासी नईमुल हुसैन समेत कई अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका समेत अन्य याचिकाएं दायर कर कहा था कि सरकार ने प्रदेश की 43 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों के लिए प्रस्तावित आरक्षण की अधिसूचना जारी कर आम जनता से आपत्तियां मांगी थीं, लेकिन इसमें किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष पद के आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया था.
याचिका में कहा गया था कि सरकार किच्छा में नगर पालिका चुनाव टालना चाहती है. याचिका में ये भी कहा गया कि आरक्षण आवंटन नियमावली के तहत अध्यक्ष पदों की कुल संख्या के आधार पर रोस्टर तैयार किया जाना चाहिए. जबकि, सरकार ने 43 पालिका अध्यक्ष पदों के आधार पर ही रोस्टर तय किया.
याचिकाकर्ता के मुताबिक, पूर्व में सरकार ने किच्छा नगर पालिका के कुछ वार्डों और गांवों को पालिका में शामिल किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. बाद में सरकार ने इन क्षेत्रों को दोबारा नगर पालिका में शामिल किया. इसके बाद चुनाव को लेकर विवाद सामने आया.
कोर्ट के पूर्व आदेश के बाद किच्छा नगर पालिका के अध्यक्ष पद का आरक्षण भी तय कर दिया गया, लेकिन चुनाव नहीं कराया गया. याचिका में जल्द चुनाव कराने की मांग की गई थी. इतना ही नहीं सरकार ने नव गठित सरौली कलां नगर पालिका का चुनाव भी नहीं कराया, उसमे में चुनाव कराने की मांग की गई थी.
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