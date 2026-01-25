ETV Bharat / state

नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने के दिए आदेश, जानिए क्या है मामला?

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रेम संबंधों के अधिकार को सर्वोपरि मानते हुए एक प्रेमी जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्र के एक मामले की सुनवाई की. जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि दो वयस्क अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या डर के साये में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, हरिद्वार जिले की युवती और युवक ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने बताया है कि वे दोनों एक ही धर्म के हैं और आपसी सहमति से प्रेम संबंध में हैं. वे जल्द ही विवाह करना चाहते हैं, लेकिन लड़की के परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हैं.

परिजनों को जान से मारने की मिल रही धमकियां: याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि उनके परिजनों की ओर से उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं. उनके जीवन व स्वतंत्रता में अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित हुए.