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जखोल सोमेश्वर महादेव मंदिर ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी, पुनर्निर्माण के दिए आदेश

नैनीताल हाईकोर्ट ( फोटो- ETV Bharat )

जिला प्रशासन की उदासीनता को ठहराया गया जिम्मेदार: अदालत ने इस घटना के लिए जिला प्रशासन की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया और उम्मीद जताई कि अगले दो सालों के भीतर मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा. इस मंदिर का हंस फाउंडेशन की ओर से बिना स्थानीय लोगों व मंदिर कमेटी को विश्वास में लिए जीर्णोद्धार किया जा रहा था. जिसके खिलाफ मंदिर कमेटी के सचिव रामलाल विश्वकर्मा ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी.