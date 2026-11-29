जखोल सोमेश्वर महादेव मंदिर ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी, पुनर्निर्माण के दिए आदेश
उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक के जखोल गांव में सोमेश्वर महादेव मंदिर के ध्वस्तीकरण मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिए क्या हुआ?
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 29, 2026 at 2:47 PM IST
नैनीताल: उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक स्थित जखोल गांव के सदियों पुराने सोमेश्वर महादेव मंदिर के ध्वस्तीकरण मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. साथ ही इसके पुनर्निर्माण करने के आदेश दिए हैं. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने 28 नवंबर 2026 को जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया. साथ ही कहा कि अप्रैल 2025 में एक मेले के बाद भीड़ द्वारा इस ऐतिहासिक मंदिर को गिराया जाना अत्यंत दुखद है.
जिला प्रशासन की उदासीनता को ठहराया गया जिम्मेदार: अदालत ने इस घटना के लिए जिला प्रशासन की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया और उम्मीद जताई कि अगले दो सालों के भीतर मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा. इस मंदिर का हंस फाउंडेशन की ओर से बिना स्थानीय लोगों व मंदिर कमेटी को विश्वास में लिए जीर्णोद्धार किया जा रहा था. जिसके खिलाफ मंदिर कमेटी के सचिव रामलाल विश्वकर्मा ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी.
मुख्य सचिव को पांच सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश: हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए मंदिर के पुनर्निर्माण की रूपरेखा तैयार करने के लिए मुख्य सचिव को पांच सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं. इस समिति में पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार में विशेषज्ञता रखने वाले एक वास्तुकार (आर्किटेक्ट), भूसुधार व सौंदर्यीकरण के लिए एक टाउन प्लानर, उत्तराखंड संस्कृति निदेशालय के एक वरिष्ठ ग्रुप-ए अधिकारी, मंदिर समिति के एक प्रतिनिधि और संबंधित उप-जिलाधिकारी (एसडीएम) को शामिल किया जाएगा.
एसडीएम की निगरानी में होगा पुनर्निर्माण कार्य: यह समिति मंदिर के पुनर्निर्माण की परिकल्पना तैयार करेगी और पूरा निर्माण कार्य संबंधित एसडीएम की निगरानी में संपन्न कराया जाएगा. इसके अलावा अदालत ने संबंधित एसडीएम को पुराने मंदिर से मिली सभी कलाकृतियों और सामग्रियों की एक विस्तृत सूची तैयार करने का भी आदेश दिया है. एसडीएम को ये सभी वस्तुएं विधिवत रसीद प्राप्त करने के बाद मंदिर समिति को सौंपनी होंगी.
गौर हो कि याचिकाकर्ता राम लाल विश्वकर्मा ने इस ऐतिहासिक मंदिर को तोड़े जाने से रोकने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मंदिर समिति के अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि 14 अप्रैल 2025 को मंदिर का पुराना ढांचा गिरा दिया गया था और याचिका लंबित होने के कारण पुनर्निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका था. अब कोर्ट ने मंदिर के पुनर्निर्माण करने के आदेश दिए हैं.
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