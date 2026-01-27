ETV Bharat / state

सहायक अध्यापक की काउंसलिंग से अभ्यर्थी को किया बाहर, हाईकोर्ट ने दिए शामिल करने के आदेश

नैनीताल हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता को सहायक अध्यापक बेसिक की काउंसलिंग से बाहर रखने के मामले में सुनवाई, याचिकाकर्ता को काउंसलिंग में शामिल करने के आदेश

UTTARAKHAND HIGH COURT
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 27, 2026 at 5:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड में सहायक अध्यापक बेसिक की काउंसलिंग से एक अभ्यर्थी को बाहर करने के खिलाफ दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में अवकाशकालीन न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की पीठ ने जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक उत्तरकाशी को निर्देश दिए हैं कि वे याचिकाकर्ता (अभ्यर्थी) को कल होने वाली काउंसलिंग में शामिल करें. साथ में कोर्ट ने ये भी कहा है कि उनके लिए एक पद रिक्त रखा जाए. मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते के भीतर अपना जवाब पेश करने को कहा है.

क्या है मामला? दरअसल, टिहरी निवासी अनिल बिष्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में इस समय सहायक अध्यापक बेसिक के लिए हर जिले में काउंसलिंग चल रही है. उन्होंने उत्तरकाशी बेसिक शिक्षा अधिकारी के वहां काउंसलिंग कराने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें काउंसलिंग कराने के लिए इस आधार पर नहीं बुलाया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी बेसिक शिक्षा व डीएलएड की डिग्री दूसरे राज्य से प्राप्त की है. जबकि, वे उत्तराखंड के मूल निवासी हैं.

राज्य सरकार की तरफ से दी गई ये दलील: याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्रार्थना की है कि कल हो रही काउंसलिंग में उन्हें शामिल कराने के आदेश बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी को दी जाए. आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि 'साल 2019 की नियमावली के अनुसार सहायक अध्यापक बेसिक के लिए अभ्यर्थी की बेसिक शिक्षा उत्तराखंड की होनी चाहिए.'

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने रखा याचिकाकर्ता का पक्ष: इसके जवाब में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद तिवारी ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए कहा है कि 'विज्ञप्ति व नियमावली में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि अभ्यर्थी की बेसिक व डीएलएड की डिग्री उत्तराखंड से की हुई हो.'

काउंसलिंग में शामिल करने और एक पद रिक्त रखने के आदेश: वहीं, मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें कल होने वाली काउंसलिंग में शामिल करने के साथ उनके लिए एक पद रिक्त रखने को कहा है. इसके अलावा राज्य सरकार से मामले मे चार हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई कोर्ट ने चार हफ्ते बाद की तिथि नियत की है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

UTTARKASHI TEACHER COUNSELING
NAINITAL HIGH COURT TEACHER CASE
सहायक अध्यापक काउंसलिंग
नैनीताल हाईकोर्ट टीचर काउंसलिंग
ASSISTANT TEACHER COUNSELING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.