सहायक अध्यापक की काउंसलिंग से अभ्यर्थी को किया बाहर, हाईकोर्ट ने दिए शामिल करने के आदेश

नैनीताल: उत्तराखंड में सहायक अध्यापक बेसिक की काउंसलिंग से एक अभ्यर्थी को बाहर करने के खिलाफ दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में अवकाशकालीन न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की पीठ ने जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक उत्तरकाशी को निर्देश दिए हैं कि वे याचिकाकर्ता (अभ्यर्थी) को कल होने वाली काउंसलिंग में शामिल करें. साथ में कोर्ट ने ये भी कहा है कि उनके लिए एक पद रिक्त रखा जाए. मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते के भीतर अपना जवाब पेश करने को कहा है.

क्या है मामला? दरअसल, टिहरी निवासी अनिल बिष्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में इस समय सहायक अध्यापक बेसिक के लिए हर जिले में काउंसलिंग चल रही है. उन्होंने उत्तरकाशी बेसिक शिक्षा अधिकारी के वहां काउंसलिंग कराने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें काउंसलिंग कराने के लिए इस आधार पर नहीं बुलाया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी बेसिक शिक्षा व डीएलएड की डिग्री दूसरे राज्य से प्राप्त की है. जबकि, वे उत्तराखंड के मूल निवासी हैं.

राज्य सरकार की तरफ से दी गई ये दलील: याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्रार्थना की है कि कल हो रही काउंसलिंग में उन्हें शामिल कराने के आदेश बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी को दी जाए. आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि 'साल 2019 की नियमावली के अनुसार सहायक अध्यापक बेसिक के लिए अभ्यर्थी की बेसिक शिक्षा उत्तराखंड की होनी चाहिए.'