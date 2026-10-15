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आरक्षण का लाभ लेने वाले सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच, MBBS दाखिले पर हाईकोर्ट सख्त

नैनीताल हाईकोर्ट ( फोटो- ETV Bharat )

नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व सचिव को सभी संदिग्ध सर्टिफिकेट्स की दो साल के भीतर गहराई से जांच एवं सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं.